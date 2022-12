Países Bajos, Mundial '78 y el muro a la sobreactuación CFK

El triunfo sobre Australia lleva a la Selección Argentina a cuartos de final contra Países Bajos: no se hablará de otro tema, al menos hasta el viernes 09/12, ¿qué hace el ala K del Frente de Todos cuando el humor popular no coincide con el 'rompan todo' propuesto por algunos de sus 'barrabravas' para el martes 06/12 cuando se conozca el fallo judicial en una de las causas en las que CFK se encuentra imputada? No faltan quienes, en el Mundo K exageran lamentando que es un 'efecto 1978', por el Mundial de Fútbol vs. los reclamos de los familiares de detenidos y detenidos-desaparecidos.