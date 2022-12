https://twitter.com/elcancillercom/status/1598708993051893760 [POLÍTICA] "El martes tiene que ser un día de resistencia": Navarro advirtió que "sería" grave que "el pueblo" no reaccionara ante una eventual condena de Cristina, porque la Causa Vialidad es "una farsa". pic.twitter.com/XR5o2GtZgE — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 2, 2022

Ante esto, Navarro mencionó, con nombre y apellido a Tenembaum, y se remontó a sus declaraciones. "¿A quién le importa lo que vos creés? O sea, los juicios son lo que surge de un expediente", dijo el ex periodista de C5N, picante.

Son opiniones que no deberían vertirse (...) Vos en un micrófono no podés decir 'Yo creo que no es culpable aunque no haya pruebas' Son opiniones que no deberían vertirse (...) Vos en un micrófono no podés decir 'Yo creo que no es culpable aunque no haya pruebas'

Es evidente que la espera por la decisión que tome el juez sobre la causa mantiene en vilo al fundador de El Destape, quien ya vaticinó que, en caso de que Cristina Kirchner sea condenada, "el pueblo deberá reaccionar".

