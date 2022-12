Continuando con su enojo, Fantino expuso:

Caminen entre la gente, no se queden adentro del hotel, no sean tan cagones, den la cara. 2-0 Argentina. Otra más Marianito, andá al proctólogo que te la saque el doctor, la del negro de Whatsapp tenés adentro

https://twitter.com/neuramedia/status/1598140507628392450 La premonición de @fantinofantino sobre Julián Álvarez que recordó hoy en #MultiversoFantino por #NeuraMedia



'Fanta' comenzó su 'tiradera' en septiembre pasado, diciendo que le "escupiría en la cara" al que le ofrezca trabajar con Mariano Closs y Sebastián Vignolo en la Copa del Mundo actual que se lleva a cabo en Qatar. En ese sentido, el periodista fue más allá:

"¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’".

"Esperé para decirlo desde mi barco, no desde el barco de otros porque ahora estaría siendo llamado a ‘dirección’. Es mi barco papá. Chiquito, 20 cañones de un lado y 20 del otro. Mariano Closs en una noche de discusión futbolera me dijo, ‘esto es fulbo’, y no voy a soportar que venga un colega y me lo diga", dijo en Neura Radio, su nuevo proyecto radial que también es transmitido por Twitch.

También, hubo dardos para el Pollo Vignolo:

Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario. El Pollo Vignolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Vignolo, sostuvo

Debido a este cruce verbal que inició Fantino, fue despedido de ESPN.

image.png La feroz interna entre Fantino, Closs y Vignolo.

