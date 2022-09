Adiós ESPN: Disney le muestra la puerta a Alejandro Fantino

“Esperé para decirlo desde mi barco, no desde el barco de otros porque ahora estaría siendo llamado a ‘dirección’. Es mi barco papá. Chiquito, 20 cañones de un lado y 20 del otro. Mariano Closs en una noche de discusión futbolera me dijo, ‘esto es fulbo’, y no voy a soportar que venga un colega y me lo diga”, continuo tajante, a lo que también vapuleó a la otra estrella de Disney:

Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario. El Pollo Vignolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Vignolo Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario. El Pollo Vignolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Vignolo

image.png El conductor de ESSPN Show fue despedido del canal de Disney.

Sin embargo, tras estas duras palabras, Disney tomó acciones y despidió al conductor de su programa de entrevistas. Así lo contó la periodista de Socios del Espectáculo, Mariana Brey:

Ayer por la noche me habían pasado esta información y hoy a la mañana terminé de confirmarla. Lo que me comunican es 'Fantino afuera de ESPN. Después de atacar a Mariano Closs y a Vignolo, le bajaron los programas de Star+ y ayer no emitieron su programa por ESPN... Quedaría desvinculado por los dichos de ayer y antes de ayer sobre Mariana Closs y el Pollo Vignolo Ayer por la noche me habían pasado esta información y hoy a la mañana terminé de confirmarla. Lo que me comunican es 'Fantino afuera de ESPN. Después de atacar a Mariano Closs y a Vignolo, le bajaron los programas de Star+ y ayer no emitieron su programa por ESPN... Quedaría desvinculado por los dichos de ayer y antes de ayer sobre Mariana Closs y el Pollo Vignolo

“Él tendría hoy una grabación, Alejandro Fantino va a ir a la grabación, desde ESPN me dicen que esto no se va a hacer, para él sí”, agregó la panelista de El Trece, a lo que su colega Fernández continuo: “Levantaron la grabación de hoy, levantaron todas las promociones... A partir de ahora no sale más al aire”.

Según informaron, Fantino se presentará para tener una charla con los directivos más altos del canal de Disney. De hecho, no estaba notificado hasta que las periodistas del canal del sol dieron la data al respecto.

Se esperará a ver como queda esta relación entre las partes y si el propio Fantino podrá arreglar esta situación o se expresara al respecto en el futuro. Parece que Disney no duda cuando se generan estas bajadas de línea seguramente aclaradas en sus códigos de ética. La imagen del ratón está siempre primero.

Más noticias de Urgente24

Industria lechera: Amenazan con la paralización total

Garrafas: Día clave para evitar que estalle otro conflicto

Sensación de pobreza: No habrá estallido, porque ya explotó

CFK y Alberto no quieren bajar la inflación: "Podría ser del 10% anual"