Periodismo deportivo dinamitado: Qué pasó entre Alejandro Fantino, Vignolo y Closs

La génesis del conflicto entre Alejandro Fantino y Mariano Closs nos remonta a finales de 2020. El primero analizaba el triunfo de Boca ante Internacional de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores de ese año y remarcó el factor psicológico que sufrió el equipo de Miguel Ángel Russo aquel día por estar jugando un 9 de diciembre -aniversario de la Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid-.

El relator de Radio Continental minimizó el análisis de su colega y lo intercedió: "Yo analizo fútbol", dando rienda suelta a un conflicto marcado a fuego y que se disparó con las declaraciones radiales de Fantino ayer por la tarde (27/9).

Qué dijo Alejandro Fantino sobre Closs y Vignolo

El reportero de 'Animales Sueltos' comenzó su 'tiradera' diciendo que le "escupiría en la cara" al que le ofrezca trabajar con Mariano Closs y Sebastián Vignolo en la Copa del Mundo que está al caer y fue más allá con sus ex socios de trabajo.

"¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’".

"Esperé para decirlo desde mi barco, no desde el barco de otros porque ahora estaría siendo llamado a ‘dirección’. Es mi barco papá. Chiquito, 20 cañones de un lado y 20 del otro. Mariano Closs en una noche de discusión futbolera me dijo, ‘esto es fulbo’, y no voy a soportar que venga un colega y me lo diga", dijo en Neura Radio, su nuevo proyecto radial que también es transmitido por Twitch.

https://twitter.com/fantinobot/status/1574870575243206678 no se entendio , ale pic.twitter.com/3DxZ0f8iV7 — fantino out of context (@fantinobot) September 27, 2022

https://twitter.com/fantinobot/status/1574859672510730240 A MI NO ME PATEA EL PECHO NADIE , MARIANO CLOSS. pic.twitter.com/1phzqQf2px — fantino out of context (@fantinobot) September 27, 2022

En esa línea, Fantino se refirió a Vignolo y disparó:

Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario. El Pollo Vignolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Vignolo Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario. El Pollo Vignolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Vignolo

Y concluyó: "Quiero dejarlo aclarado antes de que salgan con los titulares ‘Fantino destrozó a Vignolo en la primera transmisión de Neura’. No, estoy hablando de la comunicación de Vignolo. Porque por ejemplo, hacer un chiste de que él no sabía la letra de Aurora y cantar ‘Azulala’ y tomarlo como una broma a mí no me parece que sea gracioso".

https://twitter.com/cristianopulos/status/1574962088929153024 Creo que Fantino no lo quiere mucho al Pollo Vignolo.pic.twitter.com/2XPK8PqSz0 — Cristian (@cristianopulos) September 28, 2022

