ESPN no se toca: mensaje concreto de Walt Disney

“Si todos quieren entrar y comprarlo... Creo que eso dice algo sobre su potencial”, dijo Chapek. “Creo que su potencial está dentro de la compañía Disney”.

Él agregó: “Tenemos un plan para eso que restaurará a ESPN a su trayectoria de crecimiento. Cuando el resto del mundo sepa cuáles son nuestros planes, tendrán tanta confianza en esa propuesta como nosotros”.

daniel loeb.jpg Daniel Loeb, un especulador.

Cambio

Después de los comentarios de Chapek, Loeb pareció menguar su impulso de ESPN.

Escribiendo en Twitter el domingo 11/09 por la mañana, Loeb afirmó que si bien Third Point tenía "una comprensión del potencial de ESPN como un negocio independiente", esperaba ver al jefe de la subsidiaria, Jimmy Pitaro, "ejecutar los planes de crecimiento e innovación, generando sinergias considerables como parte de la compañía Walt Disney”.

Es que lo dijo Chapek es verificable e incontrastable. Lo de Loeb no: ¿por qué vender ESPN? En todo caso, ¿para que regresó al accionariado de Disney el fondo Third Point si ya se había marchado? ¿La batalla de qué intereses está dando Loeb?

ESPN transmite deportes en vivo, incluidos en USA los juegos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la Asociación Nacional de Baloncesto y las Grandes Ligas de Béisbol.

Chapek había informado que mantiene “conversaciones regulares” con Loeb, quien adquirió una participación en Disney en 2020 que vendió a principios de 2022... y regresó.

El jefe de Disney caracterizó las conversaciones como “muy colaborativas, no antagónicas y colegiadas”, incluidas las recomendaciones de Loeb para cambiar el directorio de Disney.

Chapek defendió al directorio que lo acompaña, diciendo que la permanencia promedio es de 4 años y tiene una amplia "gama de habilidades".

Luego agregó: "Somos tan consistentes con el pensamiento de Dan que todo lo que ha dicho son cosas que hemos considerado en el pasado o que estamos considerando para el futuro".

Loeb también pidió a Disney que compre la participación del 33% de Hulu que tiene Comcast antes de enero de 2024, cuando Disney tiene la opción de comprar esas acciones restantes.

Esto coincide con la opinión de algunos analistas financieros de Wall Street, que han pedido que Disney resuelva la propiedad de Hulu antes de la fecha límite.

Chapek dijo que le “encantaría” resolver el asunto, pero que Comcast no está de acuerdo.

“Hemos hablado con ellos en numerosas ocasiones durante el último año y más”, dijo. “Si eso estuviera en las cartas, nos encantaría hacerlo, pero se necesitan 2 para bailar un tango”.

Chapek habló en un intermedio de la conferencia anual D23 en Anaheim, California, donde Disney reveló su lista de estrenos, incluyendo la secuela de 'Black Panther Wakanda Forever' y 'Avatar: The Way of Water'.

También mostró una serie de series originales en Disney Plus, incluida la precuela de 'Star Wars Andor' y la serie de Marvel, 'Secret Invasion'.

Chapek dijo que tanto el ritmo de producción como el tamaño de su presupuesto de contenido, de US$ 30.000 millones, se mantendrían nivelados.

Disney ha seguido agregando clientes a sus servicios de transmisión en 2022 y, según algunas medidas, sus operaciones generales de transmisión han superado a Netflix en suscriptores.

Pero la revelación de Netflix de que ha perdido más de 1 millón de suscriptores en 2022 ha empañado todo el negocio de transmisión, con inversores cada vez más preocupados por el alto gasto en contenidos y exigiendo rentabilidad.

El negocio de parques temáticos de Disney también se está recuperando a pesar del cierre de parques en China, dijeron analistas. Pero las acciones cayeron 26,5% este año.

bob-chapek.jpeg Bob Chapek: Muy bien al defender ESPN.

El personaje

Loeb es un defensor de la reforma de la justicia penal y ayuda a financiar el Proyecto Marshall, un grupo de periodismo digital sin fines de lucro, y el Proyecto de Inocencia del Centro Brennan.

Loeb tiene buena relación con diversos medios de comunicación.

Según él le preocupan casos como el de Bernard Noble en abril de 2018, quien cumplió más de 7 años de prisión por poseer 2 porros de marihuana.

Daniel Seth Loeb es un inversor, administrador de fondos de cobertura y filántropo estadounidense. Es el fundador y director ejecutivo de Third Point, un fondo de cobertura.

Su "estrategia preferida" es comprar empresas en problemas, reemplazar la gestión ineficiente y devolver las empresas a la rentabilidad, que "es la clave de su éxito". De operación, cero. Un especulador. Es el problema que tienen las empresas que cotizan en Bolsa.

