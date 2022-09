Polémica interrupción del juez para defenderse por el mate

Giménez Uriburu explicó: “Por primera vez seguí por vía remota la audiencia de debate. Es el mismo mate que usé en audiencias anteriores. Ese día estaba concentrado en llevar a mis hijos al colegio y abocarme al juicio”.

El juez calificó como “cuestiones superfluas” la utilización del mate con el logo del equipo La Liverpool, con el que participó en torneos en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri.

“No reparé en el origen del mate. Una persona del tribunal me lo hizo notar por una foto que estaba circulando en redes. Inmediatamente dejé de usarlo”, indicó.

Giménez Uriburu aseguró: “Jamás he tenido una actitud provocadora, ni en este juicio, ni en ningún otro. Fue una desatención en un detalle menor. Jamás se me ocurriría tomar mate para provocar”, reiteró, antes de volver a darle la palabra a Rusconi.

El defensor de De Vido se quejó por “esta nueva lesión al invadir este espacio sagrado del alegato de la defensa”, por parte del juez.

“Este es un nuevo atropello de su magistratura sobre la mía. Es inadmisible lo que acaba de suceder. Propio de este juicio y de todas sus irregularidades”, reprobó el abogado defensor.

A las 9:30 de este lunes (12/09), la defensa de De Vido inició sus alegatos con una dura exposición. “Hemos perdido toda fe en el estado de derecho. No tenemos ninguna expectativa de que el tribunal juzgue y tome nota de las enormes violaciones de las garantías que ocurrieron en el juicio”, sostuvo Rusconi, que junto con Gabriel Palmeiro son los abogados de De Vido, quien estuvo conectado a la videoconferencia por la que se realiza el juicio, no así la vicepresidenta Cristina Kirchner -principal imputada en la causa- que en esta etapa del proceso está autorizada a no asistir por sus tareas institucionales.

La defensa del ex funcionario, para quien los fiscales federales Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita y administración fraudulenta, adelantó que pedirá la absolución de De Vido. “Con absoluta contundencia vamos a demostrar el total fracaso de la tesis del Ministerio Público Fiscal respecto de nuestro defendido y el tribunal va a tener la obligación procesal, ética y constitucional de absolver a Julio De Divo”, sostuvo Rusconi al inicio de su alegato.

Sin embargo, aclaró que no tiene expectativa de que eso ocurra: “No cumpliría mi deber de abogado defensor si no dijera ante ustedes que hemos perdido toda fe en el estado de derecho. No tenemos ninguna expectativa de que el tribunal juzgue y tome nota de las enormes violaciones de las garantías que ocurrieron en el juicio. Las posibilidades son casi mínimas de que el tribunal no escuche desde un lugar de imparcialidad, seriedad. No se ha respetado el rol de la defensa”.

