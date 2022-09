Señal de Aníbal a La Cámpora: No hubo reproches de CFK

“Yo he explicado muchas veces que para mí Néstor [Kirchner] y Cristina son mi familia, jamás me iría de un espacio donde he participado toda la vida porque me siento cómodo, formo parte de ese tema”, acotó.

Para enfatizar sobre este concepto y cómo lo afectar las cosas que ocurren con “su familia”, recordó una anécdota del día en que atentaron contra CFK: “Me pasó con un periodista muy conocido, que lo llamé medio moqueando con la situación porque me había impactado de una manera feroz. Y le pasó a él lo mismo que a mí. Estábamos los dos muy conmocionados por lo que había sucedido, en privado, no públicamente”.

“Una mujer fuerte”

Consultado sobre cómo encontró a Cristina durante su reunión en el Senado, Aníbal comentó: “La vi muy bien, Cristina es una mujer muy fuerte y con cosas muy claras en la cabeza. Sabe exactamente lo que quiere”.

“En este caso intercambiamos ideas de lo visto y lo sucedido, de lo que se está trabajando, de la cantidad de información con la que se cuenta y que debe ser procesada para que tome los efectos que correspondan en el ámbito que correspondan”, agregó.

Y suburayó: “Yo sigo creyendo que es una mujer muy fuerte. No me ha hecho ningún tipo de otra acotación y la sigo viendo tan fuerte como siempre. La realidad es que todos somos conscientes de que el nivel de daño que podría haber causado este tipo [por Sabag Montiel] es fenomenal, gracias a Dios no ha sucedido”.

Reunión con el custodio

Además del encuentro con Cristina, Aníbal Fernández también contó en la entrevista periodística que se reunió con Diego Carbone, el histórico jefe de custodios de Cristina Kirchner. “Después que sucedió lo que sucedió, lo convoqué en el despacho para intercambiar ideas de cosas que tenían que ser medianamente rápidas curadas y lo mismo he hablado con la vicepresidenta sobre este tema, de cosas que yo entendía que teníamos que trabajarlas. Pero hasta allí. No es una tarea habitual la de hablar con las custodias, es un trabajo que lo hacen los profesionales y especialistas en el tema”, relató el ministro.

Pero dejó en claro su distancia con la custodia y el cambio en su accionar: “Esas modificaciones las hace el propio jefe de su custodia, yo no conozco ni siquiera cómo son los movimientos”.

“Me llama la atención cuando dicen: ‘El que conoce es él porque lo definió'. Yo no defino nada, no juego al policía. La responsabilidad mía es estar sobre el tema, saber que funciona. Nunca me han dicho una cosa al contrario. Si faltan elementos para la logística, ocuparme de ellos; satisfacer las cosas para que esto pueda tener las respuestas que tiene que tener y no ser en un recomendador de custodias que no soy quién, porque no tengo ninguna experiencia”, explicó.

E insistió: “De mí dependen las cuatro fuerzas federales, no solo la Policía Federal, también la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que está haciendo otra parte del trabajo. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿De quién se quejan y de quién no? Estas cosas van a suceder porque pareciera ser que es indispensable buscar un culpable y yo no trabajo de esa manera”.

