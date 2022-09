El Streaming manda: Ex CEO de Disney dispara contra la TV

El cord cutting parece ser un hecho. La TV comienza a perder la guerra con el streaming, quien impone su servicio on demand a la carta. El rating generado por la televisión ya no es el mismo, por lo que peligra su uso y producción a futuro. Quien comentó acerca de esto y dio una fuerte bajada de línea fue el ex CEO de Disney, Bob Iger. Analizando esta cuestión, dio su parecer acerca de este cambio comunicacional que vive la audiencia hoy en día.