Disney y Netflix gastan aunque caerán las suscripciones

Tiras como El Señor de los Anillos (adaptación de la empresa de Jeff Bezos) que tiene US$ 465 millones de dólares en presupuesto para su primera temporada (será lanzada el 2 de septiembre), House of the Dragon (precuela de HBO Max que busca estirar el fanatismo de Game of Thrones) serie que costó US$ 200 millones para los 10 episodios de la primer temporada, y muchas otras más, reflejan los grandes costos utilizados por estas grandes empresas de entretenimiento.