CFK y Alberto no quieren bajar la inflación: "Podría ser del 10% anual"

"En el abordaje del tema de inflación, hay un aspecto que nos da una referencia del marco inflacionario que podemos vivir, que es: ¿Cuál es la necesidad que tiene el Estado de financiarse monetariamente? Ese impulso monetario de origen fiscal no solo es por los adelantos transitorios del BCRA sino también por mecanismos indirectos, como el financiamiento en el mercado de capitales, que será del 2,3% del PBI. Una parte va a ser de renovación intraestatal casi automática y otra es al mercado privado. Ahora, de eso último, hay una parte que termina siendo canalizada a través de los bancos, que cancelan Leliq y el BCRA expande la masa monetaria.

Ese efecto lo tomamos en cuenta y representa 1,2% del PBI. Quiere decir que en total la expansión de origen monetario del sector público nacional es de 1,9%. Ese 2% del PBI compara con la base monetaria, cuya fuente de expansión del BCRA, que es del 5% del PBI".

O sea, eso nos da que hay una expasión del 40% de la base monetaria originada en las necesidades del Estado

image.png CFK, la mejor candidata que tiene el Partido Obrero.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández no quieren bajar el gasto para frenar la inflación

Siguió en su exposición Rubinstein:

"Esto quiere decir dos cosas: una negativa y otra positiva: La negativa es que es difícil hacer política macroeconómica con este déficit para que nos de una inflación menor al 40%. Sería difícil cuando la macroeconomía nos está diciendo que estamos generando una inflación de origen fiscal/monetario del orden del 40%. La buena noticia es que estando con una inflación del 90% o más, estamos proyectando 60% hacia adelante. Nos daría la oposibilidad de bajar al 60% o más.

Ahora bien, que este presupuesto genere las condiciones para una inflación del 40%, no quiere decir que automáticamente va a ocurrir solo por esa razón. No es así como funciona la economía.

¿Qué podemos hacer para que la inflación que vemos todos los días sea lo más parecido a eso que nos da la macroeconomía? Ahí intervienen los otros factores, que tienen que ver con el desorden cambiario en el que estamos metidos y la coordinación para frenar la inercia inflacionaria

Esa inercia en la que pasamos del 3 al 4, al 5, al 7 por ciento mensual nos genera como adicional una caída de la demanda de dinero que retroalimenta y genera más inflación.

Hay que cortar la inercia e ir solucionando el sistema cambiario

Palito de Rubinstein a los Kirchner

El economista también recordó que, cuando integró el equipo de economía del ministro Roberto Lavagna durante el gobierno de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, "sobraban las reservas, al punto tal que pensamos en crear un fondo anticíclico", en medio de un contexto de superávit gemelos y donde la inflación anual era del 5 al 7 por ciento.

Entonces, concluyó: "Nuestra responsabilidad como Poder Ejecutivo sería mejorar y coordinar para que esa inflación se acerque al 40% y sea del 3% mensual. Coordinar entre salarios, precios y tarifas, pero nos puede demorar y puede haber ensayo y error.

La macro nos da para el 40% pero nuestra organización no nos da para un 40%, por eso tomamos un colchón hasta el 60%. Pero no vemos de ninguna manera irrealizable ni nos resignamos a seguir con esta inercia del 100%

También está en ustedes como diputados mejorar esto. En la medida en que se elimine el déficit fiscal, también se da la macroeconomía para que también se vaya eliminando la inflación hasta llegar a los países normales del 7% u 8%.

Como la inflación opera como un impuesto, que es la erosión del poder adquisitivo del peso, bajarlo y subir otros como tarifas o bajar otros gastos, a nivel macroeconómico, es similar.

Si ustedes dan el presupuesto que permita bajar o incluso eliminar el impuesto inflacionario, eso no es de por sí recesivo. No siempre que bajen gastos o aumentaran impuestos sería recesivo porque, bajando el impuesto inflacionario y esa erosión, estarían mejorando el poder de compra de la gente.

Lo que pasa es que los impuestos tienen nombres y apellidos pero la emisión monetaria pareciera que viene de la nada. Entonces, es más fácil darle a la maquinita que ponerse a discutir en serio cómo bajar y equilibrar el presupuesto en un país que no tiene financiamiento externo y ya no puede darle a la maquinita (...) Se podrían aumentar tarifas y bajar el impueso inflacionario".

Rubinstein la siguió en Twitter:

image.png

image.png

