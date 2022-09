Se pudrió todo: CFK le respondió la chicana a Sergio Massa

Fue tras la chicana del ministro de Economía, Sergio Massa, quien en Diputados dijo al presentar el presupuesto 2023: "En estos 56 días como ministro de Economía quiero transmitirles una enseñanza. El desborde fiscal en julio fue de el 12,4% en el primario y, básicamente, c uando no hay una hoja de ruta, lo que termina pasando es que quien tiene mayor capacidad de gestión, de presión o de influencia a la hora de definir el gasto es quien consigue de alguna manera imponer su idea u objetivo sobre otro. Entonces, cuando no hay una hoja de ruta predefinida por el Congreso es que se producen situaciones de tensión dentro del Ejecutivo y del funcionamiento social, que terminan influyendo negativamente en el funcionamiento del Estado y el ordenamiento del gasto público", comprometiendo también a los legisladores a votar la Ley de leyes.