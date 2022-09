Eduardo Feinmann expuso una fake news K y al curro de Ofelia

image.png La nota que utilizó originalmente la foto de las viandas pertenece al medio Berisso Ciudad y data del 2018.

Ante esto, Feinmann quiso endilgarle a la gestión del gobernador Axel Kicillof la responsabilidad por esa comida en mal estado entregada en los colegios. Pero lo cierto es que dicha noticia es del 2018, cuando aún estaba a cargo de la provincia la administración de la actual diputada María Eugenia Vidal.

Más allá de esto, el periodista prosiguió: "La propia página de Berisso denuncia esta porquería, que ahora con esa foto afanada de ahí la hacen pasar como la vianda de la Ciudad de Buenos Aires para justificar que los alumnos están tomando el colegio porque le dan mierda de comer, y con hambre no se puede estudiar".

https://twitter.com/OfeFernandez_/status/1516193214239227910 Si sos legislador porteño deberías tener 3 opciones: acompañar el proyecto para transformar el sistema de alimentación escolar, proponer uno mejor, o almorzar esta mierda vos. pic.twitter.com/lSSGBoEOni — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) April 18, 2022

Ahora bien, Feinmann aprovechó la ocasión y fue a fondo contra la joven legisladora del Frente de Todas, con la que ya ha tenido más de un entredicho. El conductor ya había adelantado que la panelista, Guadalupe Vázquez, tenía información sobre el negociado que había entre Juan Grabois y el proyecto que presentó en su momento Ofelia Fernández sobre las viandas.

Vázquez comenzó diciendo: "Ella (Ofelia Fernández) presentó un proyecto de ley y una campaña por una "alimentación de calidad y gratuita para todxs". Y en ese proyecto de ley que ella presentó, en donde hay cosas que nadie puede cuestionar, que se den más verduras y frutas a los chicos en los colegios, de lo que realmente se les da muy poco, eso es cierto". Y tiró la bomba:

Pero, así como quien no quiere la cosa, hay un articulito donde piden que se prioricen que sean proveedores a quien no sabés quién: las cooperativas Pero, así como quien no quiere la cosa, hay un articulito donde piden que se prioricen que sean proveedores a quien no sabés quién: las cooperativas

"Que maneja el señor Grabois, que es el jefe político de Ofelia Fernández", acotó el conductor. "Son por lo menos 240 mil chicos en colegios públicos y estuve haciendo los cálculos, negocio obviamente millonario porque es el desayuno, el almuerzo y un refrigerio", concluyó Vázquez.

-----------

