Eduardo Feinmann se ajustó al giro editorial y bancó a CFK

De esta manera, Feinmann comulgó con la necesidad de calmar las aguas y mantener el respeto entre los sectores. Sin embargo, sostuvo: "Eso sí, para nosotros no mata metro cuadrado. Para nosotros atentado no mata inflación. Atentado no mata la realidad de la gente".

https://twitter.com/U24noticias/status/1570211641123377152 El video de los mil días del Gobierno de Alberto Fernández según LN+. pic.twitter.com/gvbyNzyMi7 — Urgente24.com (@U24noticias) September 15, 2022

Siguiendo esta línea, el periodista estalló contra Alberto Fernández, a quien acusó de no haber respetado su palabra. Las críticas de Feinmann fueron condensadas en un video, en el que se sintetizaron las diversas polémicas de la gestión del mandatario y las declaraciones que realizó en cada una de esas oportunidades.

Esto responde entonces a una nueva dirección en la tendencia editorial del canal. Tras los acercamientos confirmados entre CFK con senador allegado a Mauricio Macri, José Torello, se manifestó el diálogo entre los ex mandatarios. Esto habría repercutido directamente en el canal del diario La Nación, de cuyo paquete accionario Macri sería parcialmente propietario.

