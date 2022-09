Pablo Rossi y Cristina Pérez se cruzaron por Axel Kicillof

Sin embargo, Cristina Pérez no coincidió con su compañero. "Yo voy a hacer una distinción. Porque el electorado peronista tradicional siempre vota peronismo. El que para mí tiene que poner las barbas en remojo es ese electorado del medio, oscilante, ambivalente, que se olvida con increíble facilidad de las cosas", exclamó, indicando que "la responsabilidad" de una potencial reelección no recaía en todo el electorado.

image.png Kicillof durante la inauguración de la obra en Pergamino.

"No estoy de acuerdo en que exculpemos al electorado peronista que siempre vota peronismo", espetó Rossi. Pero Pérez insistió: "Pero el electorado peronista, fijate lo que hizo la elección pasada. No votó. Pero no fue a votar oposición. Es un electorado que siempre vota peronismo. Ahora, hay en el medio una franja que suele ser la que vuelca la elección que tiene una memoria muy frágil".

"El electorado peronista que siempre vota peronismo, una parte terminó votando a María Eugenia Vidal, si no no hubiera ganado. Con lo cual, si vuelve a votar a Kicillof… Porque si no, estaríamos subestimando como autómatas a una parte del electorado", retrucó Rossi. Y sostuvo:

Tal vez esto que dice Kicillof se haya hecho carne. A unos poquitos nos puede espantar, pero que muchos otros entiendan que esa es la función del Estado. Y que el Estado debería funcionar así. Por eso lo votan Tal vez esto que dice Kicillof se haya hecho carne. A unos poquitos nos puede espantar, pero que muchos otros entiendan que esa es la función del Estado. Y que el Estado debería funcionar así. Por eso lo votan

https://twitter.com/laderechadiario/status/1569801453220564992 | Sincericidio de Axel Kicillof en la inauguración de una obra de gas de red: "Esta obra es inviable. Esta obra no se va a pagar. Esta obra es deficitaria, y da pérdida".pic.twitter.com/3qINL4jaCF — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 13, 2022

Esto no convenció a la conductora de Telefe Noticias, que se mantuvo firme: "Pero vuelvo, Pablo. El electorado peronista tradicional, al que nunca le importó el 'roba pero hacen' y siempre votó así, yo no es al que lo voy a enfocar. Pero a ciertos sectores de las clases medias o progresistas, que se la dan de superiores morales pero votaron a corruptos, ese es otro cantar"

"Hay un sector que te da vuelta la elección que es un sector pequeño, es una franja independiente que en el momento en que vuelve a votar al kirchnerismo, increíblemente con ocho procesamientos por corrupción estaba enojado con Macri. Ahora, yo te entiendo el enojo por la situación económica. No te entiendo bajo ningún punto de vista que votes a personas corruptas y que encima lo justifiques", concluyó Pérez.

