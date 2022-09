Polio en Nueva York: Algunos datos imprescindibles

Historia de la Polio - Parte I: Sufriendo la enfermedad

Incidencia

Esta es la primera vez en décadas que se detecta en Estados Unidos un brote de polio, una enfermedad muy contagiosa que está causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede provocar una parálisis en cuestión de horas.

Según el estado de Nueva York, sólo el 86,2% de los niños entre 6 meses y 5 años en la zona metropolitana de Nueva York han recibido 3 dosis de la vacuna.

Los datos son más alarmantes en algunos de los condados afectados, con un porcentaje de vacunación contra la polio en Rockland del 60,34% en niños de esa edad y del 58,68% en Orange.

OMS - Polio

En 1988, la Organización Mundial de la Salud impulsó una campaña internacional de salud pública con el objetivo de erradicar la polio en el año 2000, pero en 2020 se reportaron casos en 34 países, principalmente del África subsahariana y Asia.

Aunque las cifras han disminuido en los últimos 18 meses, han surgido algunos casos en Ucrania e Israel. En junio se detectó el virus de la poliomielitis en las aguas residuales de Londres (Reino Unido) y en julio en las de Nueva York (USA).

Tras el caos desatado por la 'viruela del mono', ahora es otra enfermedad la que preocupa a las autoridades sanitarias: un virus que, pese a estar en vías de erradicación mundial pero ha sido detectado en el 1er. Mundo.

En principio, no es extraño que aparezca el virus en restos fecales, pues puede ocurrir por las excreciones de personas que han recibido la vacuna contra la polio de forma oral, la cual, a diferencia de la inyectada, contiene el patógeno atenuado.

El Hombre Del Pulmón De Hierro. Los Últimos Supervivientes De La Polio

Vacunas

Por un lado, está la vacuna Sabin Oral, que contiene el virus mitigado, y ofrece protección en sangre, mucosa oral e intestinal. Al tener más capacidad de protección, es la que se administra en sitios todavía afectados por la polio, ya que en estas zonas el virus circula en su estado salvaje. Mientras, la inyectada se formula con el virus inactivo, que es suficiente para evitar que se propague el patógeno cuando ya no está en su estado salvaje y la mayoría de la población está protegida.

También se suele tener en cuenta que los restos fecales pueden derivar de personas provenientes de países donde la enfermedad es todavía endémica, como Pakistán y Afganistán, lugares que no han conseguido implantar una buena estrategia de erradicación y prevención a causa del fundamentalismo islámico, que dificulta las campañas de vacunación.

Nigeria era el 3er. país en discordia, pero salió de la lista de países endémicos en 2019, después de 3 años sin detectar ningún caso.

El problema, ahora, es que el virus está contagiando a personas y temen que esto sea solo "la punta del iceberg", como declaraba la comisionada de salud del estado de Nueva York, Mary Basset.

En Londres, a pesar de que no se ha confirmado ningún contagio, las autoridades sanitarias también están preocupadas. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), "la preocupante aparición de brotes de poliovirus, que surge y circula debido a la falta de inmunidad a la poliomielitis en la población, muestra el riesgo potencial de una mayor propagación internacional".

La Poliomielitis

También conocida como polio, es una enfermedad altamente infecciosa que, generalmente, afecta a niños menores de 5 años, aunque nadie está exento del contagio. Se caracteriza por atacar al sistema nervioso y, en algunos casos, llega a producir parálisis. También es potencialmente mortal.

De hecho, en 1916, un importante brote de polio en Nueva York causó más de 2.000 víctimas.

El problema de esta enfermedad es que no tiene cura, aunque puede prevenirse mediante las vacunas. Merced a éstas, desde 1988, se ha logrado reducir el número de casos en un 99,9%.

Según estiman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el 72% de los afectados son asintomáticos. Esto es un problema de cara a su expansión; al igual que sucede con Covid-19, que no se manifieste no significa que no se puede contagiar.

25% de los infectados suele experimentar síntomas parecidos a los de una gripe: dolor de garganta, fiebre, fatiga, náuseas, dolor de cabeza y/ o dolor de estómago. Normalmente, éstos se extienden entre 3 y 7 días.

Menos de un 1% sufrirá algún problema en el cerebro y en la médula espinal, mientras que uno de cada 200 experimentará parálisis. No obstante, éste es el síntoma más conocido de la enfermedad, ya que, en el caso de sufrirlo, su desenlace puede ser fatal, pues la parálisis afecta también a los músculos que contribuyen a la respiración.

Lo que debe saber ante el alarmante resurgimiento del polio en EE.UU. | Noticias Telemundo

Contagio

La polio es muy contagiosa. Su propagación se produce, generalmente, a través del contacto con las heces de una persona infectada, por lo que los bebés y niños pequeños son los más susceptibles. Si bien, con mucha menos frecuencia, es posible contraerla cuando las gotas que emite alguien afectado al estornudar o toser entran en la boca.

También es muy raro, aunque posible, que una persona que haya recibido la versión oral —recordamos que es aquella que contiene el virus debilitado— contagie a otra.

Según informa The New York Times, las autoridades sanitarias de Nueva York han confirmado que la persona afectada estuvo expuesta a alguien que había recibido dicha fórmula contra la poliomielitis. Además, el afectado no estaba vacunado, lo que le hacía especialmente vulnerable a sufrir la enfermedad mediante esta vía.

