Radio Mitre y Rivadavia, de luto: Falleció su ex director

Además, fue docente de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de Buenos Aires y también colaborador de Urgente24, Semanario Argentino de Miami, La Gaceta de Buenos Aires y Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Sin embargo, en el último tiempo se había encargado de asesorar a empresas de medios.

En 1992 el destino me trajo a Buenos Aires. Ese mismo año, la vida me puso delante de este genio de la radio llamado Jorge Héctor Santos