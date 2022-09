Dos concesiones de peajes ¿Pasarán a manos del Estado?

“En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios no son pico y de modo manual, es de $80, una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más”, señalan, para el caso de una concesionaria.

Según afirman desde el Gobierno, en el año 2018 las empresas Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con la gestión de Mauricio Macri acuerdos que “comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de US$ 813.143.839,52, (US$ 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y US$ 272.621.570 para el caso de GCO S.A.)”.

katopodis-no-estamos-para-escuchar-la-opinion-de-cristina-sino-para-que-participe-de-las-decisiones-con-alberto-fernandez.jpg Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, hacen foco sobre los acuerdos que Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron en la gestión de Mauricio Macri.

Del acuerdo en curso

El acuerdo fijaba una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. “Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a US$ 1.161.292.387″, agregaron.

Mientras que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y abonado a través de las tarifas, por lo cual, para cumplir con las obligaciones, de capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa subiría era hasta 20 veces sobre el pago actual.

Desde los despachos oficiales aseguran que "la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores. A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000″.

