“Creo que Mauricio Macri tiene legítimamente su ambición de ser presidente”, dijo el politólogo que al ser consultado sobre si él cree que va a serlo de nuevo, esquivó la jeringa: “Creo que es lógico que él tenga ese deseo (porque) es el primer presidente electo no peronista y no radical en un siglo que logró terminar”.

Entonces, el abogado y filósofo con posgrado en Sociología dio paso a la posibilidad de que Larreta gane la interna: “Su ambición de ser presidente es legítima y, en lo números, es el único político argentino en tener saldo positivo en los últimos dos años”.

Rápido de reflejos, Feinmann retrucó: “Pero el tapón de Horacio Rodríguez Larreta es Macri y hasta que él no decida… ¿no?”.

Durán Barba pisó el palito:

¿Por qué? Si Macri juega, Horacio le puede ganar las internas. Números. Soy amigo de ellos, los conozco a todos y no estoy trabajando con ninguno. Horacio, desde hace rato, tiene saldos positivos importantes ¿Por qué? Si Macri juega, Horacio le puede ganar las internas. Números. Soy amigo de ellos, los conozco a todos y no estoy trabajando con ninguno. Horacio, desde hace rato, tiene saldos positivos importantes

“Inicialmente, cuando se unieron en la lucha contra el COVID-19, Alberto Fernández logra una popularidad importante pero se empieza a derrumbar cuando se cristiniza, quita fondos a la Ciudad, etcétera, hasta llegar a hoy: si hacemos una lista de la popularidad de los líderes argentinos, el presidente está en la base. Está peor que Cristina y, bueno, empata con Massa que siempre tuvo un problema de credibilidad muy grande y complicado.

De todas esa lista, el único que siempre está arriba es Horacio. Pasa con todos los alcaldes eso y él tiene a su favor que fue el único jefe de gobierno porteño que ganó en primera vuelta. Hasta Macri tuvo que ir a una segunda vuelta”, sostuvo.

"En unas PASO entre Horacio, Macri y Bullrich, lo más probable es que gane Horacio. Agarremos los números. Ahora, tiene algo a favor y algo en contra al mismo tiempo: no suscita pasiones. No me topo con gente que diga que con tal de que pierda Horacio votan hasta un perro, pero tampoco me topo con gente que diga que con tal que Horacio gane mata al vecino. No suscita pasiones positivas ni negativas. Le falta carisma y tiene gestión, pero le falta comunicarse más con la gente", indicó.

Tras la pandemia, sociedad virtual vs. sociedad real

Por último, interesante lo que planteó sobre la sociedad virtual y la sociedad real cuando el calendario electoral apremia:

"La gente está harta de los políticos, de lo que conversan los políticos y de los temas de los políticos. Quieren que se ocupen de sus problemas, que no son solamente económicos: la gente está angustiada y la pandemia fue un elemento importante", lanzó, para luego rematar:

A su vez, la pandemia obligó a las personas a seguir un curso de internet intensivo, fortaleciéndose muchísimo la sociedad virtual por sobre la sociedad real A su vez, la pandemia obligó a las personas a seguir un curso de internet intensivo, fortaleciéndose muchísimo la sociedad virtual por sobre la sociedad real

Más contenidos en Urgente24

Ataque a CFK: detuvieron a un hombre y es el líder de la banda

El único hotel argentino elegido entre los mejores del mundo

Final abrupto del Previaje 3: Nuevo recorte de fechas

El té que reduce azúcar en sangre y se toma 3 veces al día

Alberto Fernández dijo una obviedad, y advierten: "No se sorprendan"