C5N vs. LN+: Pablo Duggan domó a Eduardo Feinmann en Twitter

image.png La amenaza de Pablo Duggan surtió efecto y Eduardo Feinmann borró el tuit.

El tuit falso que se le adjudicó a Pablo Duggan rezaba: "Lo conozco bien a Esteban Bullrich. A mí no me engaña con su enfermedad y el teatro que hizo en el Senado. Falso como buen macrista". Dicho mensaje data del mes de diciembre del 2021 y, en ese entonces, el conductor C5N ya se había encargo de desmentirlo. Sin embargo, todo parece indicar que Eduardo Feinmann no estaba al tanto de esto.