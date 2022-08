El campo sin aliados: Domingo Cavallo contra la devaluación

No es la primera vez que sucede que la Izquierda embarra el debate público. En los últimos días, el periodismo progresista, muy limitado para el análisis macroeconómico, instaló que quien iba a ser viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, tenía entre sus principales recomendaciones pegar un fuerte salto devaluatorio, cuando en realidad si uno mira el minuto 9 de su última entrevista a TN, justamente, propone todo lo contrario:

"Tenemos riesgo de hiperinflación" Gabriel RUBINSTEIN - Ex Director del Banco Central

Domingo Cavallo pidió no devaluar: "Sería peor que un Rodrigazo"

En su diálogo mano a mano con el periodista Carlos Pagni, Cavallo dedicó unos minutos para hablar de cómo se podría evitar la devaluación que piden los productores rurales y porqué es importante hacerlo: "Sería peor que un Rodrigazo", alertó.

Aquí, la desgrabación completa del momento más interesante de la entrevista:

"La falta de profesionalismo con la que se maneja el Banco Central de la República Argentina es muy peligrosa. Vengo sosteniendo -desde que se decidió introducir la política de control de cambio- que tendrían que haber desdoblado el mercado cambiario y sujetado a controles las transacciones de importaciones y exportaciones. Todo lo demás lo tendrían que haber derivado a un mercado cambiario libre en el que no interviniera el BCRA y no fuera el responsable de abastecer ese mercado de divisas.

Al ser un mercado libre, si la cotización era suficientemente alta, iban a empezar a entrar capitales o los mismos argentinos que tengan muchos dólares podrían venderlos legalmente en ese mercado libre. Eso le pondría un techo al mercado Al ser un mercado libre, si la cotización era suficientemente alta, iban a empezar a entrar capitales o los mismos argentinos que tengan muchos dólares podrían venderlos legalmente en ese mercado libre. Eso le pondría un techo al mercado

En ese contexto, el BCRA podría comprar todo el superávit comercial, que fue grande el año pasado -de US$15.000 millones- y este año no va a ser menor a US$7.000 u US$8.000 millones, pese a la baja considerable por los precios de la energía. El BCRA podría haberse hecho de las divisas que ahora no tiene. No es tarde para hacer eso.

Creo que si se hubiera hecho cargo del viceministerio el economista Gabriel Rubinstein eso se podría haber hecho. Estuve leyendo y mirando videos muy interesantes de sus últimas entrevistas y él está planteando esto mismo que yo estoy diciendo aquí.

Pero esta falta de profesionalismo se nota en muchas otras cuestiones, como por ejemplo en el manejo de las exportaciones, que las quieren alentar pero ponen prohibiciones y cupos. Ahora quieren adelantar los ingresos de divisas por exportaciones: si bien ya se ha producido el bien, que es lo importante, en algún momento se van a liquidar (los granos) pero se hace un enorme esfuerzo para que se liquide ahora y (no se dan cuenta) que están vaciando los próximos meses.

cavallo.jpg Domingo Cavallo coincide con Gabriel Rubinstein y el campo pierde aliados para devaluar un 30%.

Además, decir que para que liquiden los granos hay que prometerles un tipo de cambio transitorio a los productores, es prometer que va a haber una fuerte devaluación que, entre paréntesis, creo que no resolvería nada; por el contrario, agravaría la situación Además, decir que para que liquiden los granos hay que prometerles un tipo de cambio transitorio a los productores, es prometer que va a haber una fuerte devaluación que, entre paréntesis, creo que no resolvería nada; por el contrario, agravaría la situación

Lo que sí podrían haber hecho es bajar las retenciones. El gran desaliento a las exportaciones y la producción agropecuaria es todo lo que le quitan al productor vía las retenciones. También influye la brecha cambiaria, pero con una buena política de desdoblamiento cambiario y permitiendo la entrada libre de dólares, esa brecha podría ir cerrándose.

Obviamente que, si siguen cometiendo los errores que cometieron hasta ahora, podría ocurrir una fortísima devaluación y ese sería el acabose para este tipo de manejos (intervencionistas) de la economía por la explosión inflacionaria y las consecuencias no deseadas que traería.

A lo mejor alentaría un poquito más las exportaciones y frenaría las importaciones, pero no resolvería los problemas de ninguna manera porque es mucho más importante el atraso tarifario que da lugar a US$15.000 millones de subsidios y un exceso de gasto público que el atraso cambiario.

Además, si aumenta mucho el precio del dólar con una fuerte devaluación, los subsidios aumentarían más que proporcionalmente. Entonces, además de la devaluación tendrían que producir un tarifazo enorme. Entonces, tarifazo y devaluación sería más que un Rodrigazo porque, imagínese, los sindicatos no se conformarían con un tope salarial Además, si aumenta mucho el precio del dólar con una fuerte devaluación, los subsidios aumentarían más que proporcionalmente. Entonces, además de la devaluación tendrían que producir un tarifazo enorme. Entonces, tarifazo y devaluación sería más que un Rodrigazo porque, imagínese, los sindicatos no se conformarían con un tope salarial

Buscar reducir a un mínimo los subsidios a los servicios públicos es más que prioritario; súperprioritario".

Domingo Cavallo: "Las ideas económicas de CFK son peligrosas para el futuro del país"

