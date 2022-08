Mirta Tundis se cruzó fuerte con Feinmann y terminó llorando

Por otra parte, la ex diputada fue consultada por la situación actual de los jubilados y si consideraba que este gobierno “arruinó más a los jubilados”: “Con la fórmula anterior ganarían $35 mil y con esta $37 mil, pero igual no alcanza, los jubilados son casi indigentes”.

"Hice hacer el cálculo con la fórmula anterior por una persona que hace liquidaciones y que no tienen nada que ver con la política. Eso que andan diciendo de que los jubilados ganarían $62.000 es mentira. Ustedes le generan a los jubilados una impresión mentirosa", disparó la ex legisladora nacional.

Además, argumentó que "los jubilados ganan tan poco porque cuando están en actividad el empleador le dice 'yo te pago el sueldo de convenio y lo demás te lo doy en negro'. Cuando se van a jubilar los jubilan con el sueldo de convenio no con el sueldo en negro, por eso tenemos tantos jubilados con haberes bajos".

Tundis también aseguró que su jubilación está vinculada a sus aportes laborales y no tiene relación con su actividad en el Congreso de la Nación: "La jubilación de diputada se anuló en el 2002. Yo estoy jubilada por mis años de trabajo":

Tras compartir el cuestionamiento de Feinmann a los ingresos que recibe la vicepresidenta Cristina Kirchner en concepto de jubilación, volvieron a enfrentarse porque el conductor la acusó de no expresarse públicamente en contra del monto jubilatorio que recibe la ex mandataria.

"Es una barbaridad y yo lo dije en alguna radio que me llamaron. Si usted me llamó para atacarme como lo hace constantemente…Yo recuerdo a un gran periodista, Néstor Ibarra, con el que trabajé en radio Mitre y le decía 'por qué usted no ataca' y él me respondía 'porque estoy para preguntar y el otro para responder'. Usted tiene un manejo conmigo, desde hace muchísimo tiempo, solamente para atacarme", apuntó Tundis.

En tanto, el periodista respondió duramente: "No me gusta la hipocresía, Mirta. Discúlpeme, yo no soy Ibarra. Soy Eduardo Feimann. Él es un grande y yo soy una porquería, pero no importa".

Tras este cruce, la ex diputada quiso bajar la tensión y, visiblemente emocionada, ponderó una actitud del conductor: "¿Sabe lo que le valoro a usted respecto de muchos periodistas? Que siempre fue crítico a Cristina, no lo es solo en este momento. Yo se lo acepto y se lo valoro respecto de muchísimos otros periodistas, porque usted siempre tuvo una postura".

"Yo no ayudé a Cristina ni a este Gobierno [a estar en el poder] porque no estuve en la lista. No me acuse de algo que no soy. Terminé y me fui a mi casa no a ocupar otro puesto", agregó.

Luego admitió que "Sergio Massa es mi líder, mi conductor (...) sé de sus compromiso y de sus convicciones".

"Yo soy incondicional de Sergio Massa y no me arrepiento porque conozco sus valores y lo único que deseo es que equilibre las cuentas y que les devuelva a los jubilados lo que les quitaron en 2020. No voy a dar más notas, se la di a usted y acá termino, porque las notas por el tema de jubilados me duelen", concluyó la dirigente massista.

Al concluir la entrevista, Feinmann le agradeció por haber accedido a dialogar con él, a lo que Tundis contestó: "Se lo agradezco mucho, lo pensé mucho (...) Tuve presión muy alta, padezco un cáncer que sigo en controles por lo que pasé en el año 2020", dijo la ex diputada llorando.

"No voy a dar más notas, aquí termino", aseguró.

