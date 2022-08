Elizabeth Vernaci pateó en el piso a Viviana Canosa

Picantísimo palazo de Vernaci a Canosa por su salida de A24

Por qué se pelearon Elizabeth Vernaci y Viviana Canosa

La disputa entre las colegas va más allá de sus respectivas posturas político-partidarias. La locutora contó en julio de 2013 cuál fue el detonante de una relación que no tuvo vuelta atrás:

A mí me caía muy bien Canosa cuando la veía en Intrusos. Hasta que un día, esta persona que no voy a nombrar (en ese entonces, pareja de la Negra) empezó a tener un problema con ella. Fue hace mucho. Y si tenés un problema con él, tenés un problema conmigo. Hablaba mierda de él al aire. Ahí yo dije ‘no’. A los amigos todo, a los enemigos ni justicia A mí me caía muy bien Canosa cuando la veía en Intrusos. Hasta que un día, esta persona que no voy a nombrar (en ese entonces, pareja de la Negra) empezó a tener un problema con ella. Fue hace mucho. Y si tenés un problema con él, tenés un problema conmigo. Hablaba mierda de él al aire. Ahí yo dije ‘no’. A los amigos todo, a los enemigos ni justicia

"Se lo merecía", aclaró Vernaci. Y agregó desafiante: "Que mi pareja trabaje en determinado lugar no me inhibe a hablar, ni siquiera una carta documento me calla".

