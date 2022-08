Vía Radio Mitre, Fantino acelera su salida de América TV

image.png El regreso de Animales sueltos a la pantalla de América TV no fue el esperado en cuanto al rating.

De este modo, la columnista del ciclo de Radio Mitre procedió a contactarse con la ya mencionada "fuente inobjetable", quien según Calabró, es muy cercana a Alejandro Fantino. "Voy a pasar a leerle los textuales", dijo la periodista dirigiéndose a Jorge Lanata, conductor del programa: "'El contrato de Ale vence el 31 de diciembre'. Hasta ahí todos lo sabíamos, estamos de acuerdo. 'A partir de esa fecha, Ale no está obligado a seguir.

Y continuó: "Tené en cuenta que el 31 de octubre se casa por civil y en noviembre es la fiesta', con lo cual ya me está hablando de un hombre que está en modo casamiento. Además, el año termina en noviembre por el Mundial. 'También Alejandro arranca un proyecto multiplataforma…'". En este punto, Calabró fue interrumpida por Lanata, quien exclamó:

O sea, esto termina en 'Se va el lunes' O sea, esto termina en 'Se va el lunes'

La periodista confirmó las sospechas del conductor de Radio Mitre: "Espere porque yo le iba repreguntando al riñón y cada vez se me acercaba más a esto que usted dijo. Me dice ‘Ale arranca un proyecto multiplataforma, tiene una radio concesionada por tres años, más YouTube, más Twitch. Esto lo empodera profesionalmente ya que no va depender de otros".

Viviana Canosa renunció a su programa de televisión: los detalles en la columna de Marina Calabró

"Acá una frase clave. Me dijeron: 'Él quiere vivir feliz y no enfermarse en el trabajo. Esta semana tiene una reunión en América y va a plantear irse antes. Es una opción muy posible'", espetó la panelista de Radio Mitre.

Sin embargo, Marina Calabró agregó que Alejandro Fantino no elegiría una salida abrupta y conflictiva de América TV. "También me aclararon que él jamás rompería un contrato de manera unilateral. No es que va a dar un portazo, va a decir ‘Les rompo el contrato en la cara‘, no. Pero va a tirarse al lance de negociar una salida anticipada. A mí me dicen septiembre", dijo la periodista.

Y concluyó: "Él no está cómodo, prefiere irse, ya está escuchando ofertas de otros canales. Me hablaron de Telefe y El Trece, incluso podría ser entretenimientos. En conclusión, irse es una posibilidad concreta‘. Obviamente, sin portazos, sin estridencias, si logra consensuar una salida de común acuerdo con el canal".

El Grupo América invitó a sus empleados a renunciar

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Jorge Rial compartió un supuesto mensaje por parte del Grupo América en el cual le ofrecía los trabajadores de sus canales, A24 y América TV, a presentar su renuncia voluntaria.

A pesar de esta información, no ha trascendido que tenga algún tipo de vínculo con las intenciones de Alejandro Fantino de acelerar su salida del Grupo.

---------------

Más contenido en Urgente24:

Inflación: Argentina le gana a Venezuela, Chile se acerca y Brasil no juega

The Guardian disparó derecho contra Rupert Murdoch

Horacio Cartes 1 - Mario Abdo 0: SobrevivL gRUPOe Sandra Quiñónez

Ganan libertad CABA, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y PBA

Dólar: Precio del blue, CCL y MEP este martes 9 de agosto