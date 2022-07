El Trece y Net TV se relanzan con MDQ, Del Moro y Fantino

image.png

All Together Now, el hito de BBC que Tinelli quiere replicar

El próximo lunes 25 de julio, se estrenará Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa que Tinelli encabezará en El Trece. Sin embargo, el formato no es una idea original del presentador, sino que se trata de una franquicia del ciclo de la BBC, All Together Now, el cual ha sido un éxito tanto en Gran Bretaña como a nivel internacional.

El producto elegido por Marcelo Tinelli se trata de un certamen de canto, el cual tiene la particularidad de los participantes deberán enfrentarse a un jurado conformado por cien artistas vinculados al mundo de la música y el baile. El objetivo de los concursantes es lograr conquistar al panel de jueces y que se sumen a su interpretación.

Las etapas del certamen

Eliminatorias: los concursantes procuran lograr la mayor cantidad de puntos, que van de 0 a 100, para obtener un lugar en el podio. Dichos puntos se computan a partir de la decisión de cada uno de los jurados. De cada eliminatoria avanzan a la siguiente fase dos de los participantes: el que obtiene la puntuación más alta y el que se imponga entre el segundo y tercer lugar. Cada performance tiene una duración de aproximadamente 90 segundos, pero los artistas pueden unirse en los últimos 60.

las puntuaciones se restablecen a cero y los participantes que terminaron en segundo y tercer lugar interpretan una nueva canción. En el caso de que ambos actos deseen cantar la misma canción de esa terna, tiene prioridad el intérprete quien obtuvo el segundo lugar. La final y el premio: en la final, los concursantes actúan nuevamente frente al jurado con una nueva canción. Esta vez, los participantes que finalizan en el podio vuelven a cantar, y aquel que obtiene la puntuación más alta se corona como el campeón del show.

