Por qué no está Alejandro Fantino en Animales Sueltos

"Su contrato termina a fin de año y es difícil proyectar el 2023 en América en este contexto de incertidumbre", contó la periodista en referencia a un diálogo con el entorno del conductor de 50 años sobre la actualidad de un canal que fue al paro el 1 de julio último en reclamo de salarios adeudados y actualización de paritarias.

En consonancia, Jorge Rial amplió esta información: "Fantino habría manifestado sus ganas de irse de América. Habría abogados trabajando en la rescisión del contrato que termina en diciembre. No hay ninguna manifestación del canal para renovarlo. Siente que no tiene interlocutores en el canal y el Directorio no está para atenderlo porque tienen que atender los quilombos diarios".

Con este escenario, los próximos meses determinarán el futuro de Fantino, quien se enfoca en su nuevo proyecto en la cadena de Mickey Mouse, mientras que una fuente de América le confió a Calabró cierto escepticismo en esta situación porque Fantino "dice que se va a cada rato; no creo que se vaya", pero reconoció que "no encuentra su lugar" en América.

