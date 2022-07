LN con todo: Para Pablo Rossi y Eduardo Feinmann empezó 2001

Sobre este punto en particular, Eduardo Feinmann se preguntó cuál habrá sido (o será) la reacción de la Vicepresidenta: "Esto de 'No vamos a gastar más de lo que tenemos', eso le debe de haber caído como una patada al hígado a Cristina Kirchner. Si ella quiere todo lo contrario. Si no importa el gasto". Vale recordar que, durante la gestión de Guzmán, fueron medidas como esta (entre demás cuestiones) las que provocaron la evidente antipatía de Kirchner por el antiguo Ministro de Economía.