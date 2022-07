Alerta en el campo por temor a un impuestazo (previo al 13J)

El economista Salvador di Stéfano, muy influyente en el agro, advirtió desde su cuenta en Twitter:

Me parece que se viene un impuesto inmobiliario terrible para ayudar a financiar el presupuesto público, transfiriendo todos los datos del territorio de la Argentina desde AFIP al Ministerio de Economía. Hachazo para el campo Me parece que se viene un impuesto inmobiliario terrible para ayudar a financiar el presupuesto público, transfiriendo todos los datos del territorio de la Argentina desde AFIP al Ministerio de Economía. Hachazo para el campo

Las palabras de Batakis fueron: “En materia fiscal, para hacer más eficientes y más justos, se va a migrar el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía para trabajar una metodología que nos permita hacer comparable el valor de las valuaciones inmobiliarias en todas las provincias y ciudades".

El pasado 4 de julio, Horacio Salaverri, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), recordó en varias entrevistas que Batakis “fue la ministra de Scioli en el período 2010-2015 y en ese lapso hubo un incremento de valuaciones urbanas y rurales que superaron el 2.000%”.

“Como tesorero y contador de CARBAP me tocó debatir con ella todo lo que es la cuestión impositiva en lo que es la provincia de Buenos Aires. Batakis junto con Scioli crearon dos impuestos con un carácter ideológico muy claro, que fue el impuesto a la transferencia gratuita de bienes y el impuesto inmobiliario complementario rural y urbano, un impuesto que todavía está vigente ”, alertó al sector.

“Tiene una visión cercana a ver los bienes como bienes que de alguna manera tengan alguna capacidad contributiva y que sean una manifestación de la riqueza más que un bien productivo. Esa es la mirada de la ministra y (por esas declaraciones) sigue manteniendo esa mirada sobre la situación tributaria”, insistió Salaverri.

Di Stéfano deslizó:

Si aumentan las retenciones, me voy; pero si la disfrazan y cambian por una suba de avalúos, me quedo. ¿A qué no adivinas quién lo dijo? Si aumentan las retenciones, me voy; pero si la disfrazan y cambian por una suba de avalúos, me quedo. ¿A qué no adivinas quién lo dijo?

¿Renace otra interna en el FDT?

Más contenidos en Urgente24

Share radial: Eduardo Feinmann y Mitre sufren por Longobardi

A El Trece no le dio para ser Telefe y le regaló su rating

Los chat hot de Alberto Fernández: ¿Se viene otro juicio?

Jorge Rial amenazado de muerte por un poderoso empresario

Cepo al dólar: 3 medidas complican los viajes al exterior