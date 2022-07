Jorge Rial amenazado de muerte por un poderoso empresario

"No es para tanto. Esta cosa de 'Te voy a cagar a trompadas', 'Te voy a matar', 'Traidor', 'Fracasado'... No es la manera", siguió. "Yo también fui víctima en ese mismo lugar desde donde me amenazan de campañas absolutas. Pero acá estoy, solo enfrentando todo. Lo de la amenaza no me gusta, sobre todo el tono", aseguró.

Si bien en un primer momento no dijo el nombre del empresario, dejó claro que se trataba de uno de los dueños de América TV, lugar en el que trabajó durante más de 20 años.

"Todos conocemos a quién me amenaza. Me han hecho barbaridades y nunca me quejé. Cuando tuve que pedir algo hice llamados y no me dieron bola, me forrearon. Ahora estoy acá de este lado, compitiendo. Durante mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban de lo que yo hacía. Hoy lo sufren", disparó.

Por otro lado, Jorge Rial aseguró que no iniciará acciones legales porque le tiene "respeto" a quien lo amenazó, y en ese sentido disparó: "No me voy a cagar a piñas con él. Es un escándalo esto, es gente importante, que maneja medios, empresas estatales. Estamos hablando de un importante empresario que amenaza a un periodista. Es grave", advirtió.

Pese a que Jorge Rial terminó su programa sin mencionar el nombre y apellido de quien lo increpó, más tarde en el programa de Pablo Duggan fue entrevistado y contó quien fue el empresario en cuestión.

"Efectivamente fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme, para decirme que era un hijo de puta y un muerto de hambre, solo porque dije los problemas que está teniendo el canal", arrancó en la entrevista con Duggan.

Y siguió: "A Daniel lo conozco hace 20 años, siempre tuve muy buena relación, nunca esperé esta reacción de su parte".

"Está grabado todo... me dijeron después que estaban por vender el canal y que lo que yo decía afectaba esa venta... no sé, está todo bien, yo no tengo nada en contra de América, pero lo que me llama la atención es que me amenace una persona que tiene un canal de televisión tan importante y defender la libertad de expresión que es su valor más importante... me llamó fracasado, no sé que le pudo haber molestado si estuve 20 años dándole al canal el programa con mejor rating y con mejores números en lo comercial", describió Rial.

#DeVuelta - Jorge Rial denuncia que Daniel Vila lo amenazó

Qué enfureció a Daniel Vila

Minutos antes de recibir la llamada de Daniel Vila, el conductor habló sobre la crisis que enfrenta América TV en estos momentos. En los últimos días circuló que el programa de Florencia Peña, La Puta Ama, podría sufrir varios cambios a raíz de que no funciona bien en cuanto al rating.

"Por qué se enojó, no lo se. Solo dimos información, hasta ahora no se negó, ni Florencia Peña lo negó", deslizó Rial sobre la persona que se molestó por la información dada.

Jorge Rial aseguró que ya hay cambios en la producción de Florencia Peña y reveló que se asoció Martín Kweller, uno de los dueños de la productora Kuarzo Entretainment Argentina, para ver si podía aportar cambios en la parte comercial del programa.

"Es un gran vendedor de PNT. Es muy difícil venderla a Florencia. Ella dice que hay como un boicot contra ella, que no venden porque no la quieren. A los directores comerciales de los canales no le gusta ningún programa, lo digo por experiencia. Dice que la llegada a fin de año no va a ser fácil para Florencia", describió.

Además, habló también sobre Alejandro Fantino, otra de las figuras de América: "Él amenazó con irse. No es la primera vez. Parece que esta vez ya habría abogados trabajando en la rescisión del contrato. El directorio no lo atiende". Y agregó: "Hace tiempo que en América no hay un buen trato con las figuras. Fantino lo siente profundamente. Animales Sueltos no está funcionando".

"En América, en vez de a Florencia Peña prefieren a Mariano Iúdica", deslizó Rial y contó que el conductor de La Noche del Domingo podría ocupar el lugar de Peña con Polémica en el Bar.