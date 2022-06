Jorge Rial resiste en C5N y buscará hundir a su creación

C5N y Jorge Rial ya chicanean a Intrusos

Un detalle no menor, es que el nuevo ciclo de Rial competirá contra Intrusos, actualmente conducido por Flor de la V. El periodista no sólo no la apoyó cuando la actriz quedó al mando del programa sino que disparó contra todo el nuevo equipo.

"Hay mucha gente que está temerosa", aseguró Rial en una entrevista reciente para C5N. Además, desde C5N juegan con que "llega un intrusos a las noticias", refiriéndose al ex creador del histórico programa de chimentos y a la llegada de su nuevo programa, lejos de América TV.

image.png Florencia de la V es la nueva conductora de Intrusos.

Respecto a Argenzuela por C5N, Rial adelantó que lo acompañarán Diego Brancatelli, que hablará de fútbol, Paulo Kablan, que hará una columna sobre policiales. También, Mauro Federico haciendo política y Damián Rojo haciendo espectáculos y fútbol. Aunque aclaró que el panel no está totalmente completo y habrá una sorpresa.

Telefe tampoco se quedaría atrás contra El Trece

Si de medios hablamos, Telefe y El Trece no se quedan atrás en la competencia. Según informó la cuenta de espectáculos especialista en medios, Rating Lucca, a mediados de octubre de este año, El Trece lanzaría la segunda temporada de El Hotel de los Famosos mientras que Telefe traería nuevamente a la pantalla el exitoso reallity show Gran Hermano.

Más contenido de Urgente24:

Qatar 2022: Impactantes cruceros y carpas en el desierto

Última semana con pasajes a precios low cost

Italia en Buenos Aires: 7 restaurantes imperdibles

Marcelo Tinelli no arrancó su nuevo programa y ya fracasó

Pánico en El Trece: Filtraron la final y se hundió el rating