Pánico en El Trece: Filtraron la final y se hundió el rating

image.png El mediático Alex Caniggia y el locutor Martín Salwe son los finalistas del programa de El Trece.

El maltrato sufrido por Loccisano le ha costado caro a El Trece. A raíz del mismo, gran parte de la audiencia ha expresado su repudio en las redes sociales y demandaron no sólo respuestas por parte del canal, sino también una cancelación masiva de los agresores y del programa en sí.

En tan sólo una semana, las métricas reflejaron cómo El Hotel de los Famosos perdió su dominio en el rating, el cual había ilusionado a El Trece con la posibilidad de terminar con el invicto de Telefe en las métricas, que lleva ya 53 meses.

Nota.png Los números de rating de la noche del jueves, luego del escándalo y la filtración de la final. Telefe volvió a dominar con amplia diferencia.

Si bien el reality show concluirá a finales de junio, la situación luce irreversible. Y es que más allá repudio de la audiencia y la filtración de la final, El Hotel de los Famosos la tiene muy difícil compitiendo contra La Voz, ciclo que en el 2021 se alzó como el programa más visto del año y que retornará a Telefe al dominio absoluto en el rating de la franja, el cual se le escapó en la recta final de mayo.

El Trece fue acusado de avalar el bullying

Lucas Locho Loccisano, ha sido víctima de un acaso constante por parte de sus compañeros desde que se incorporó al certamen, al cual ingresó reemplazando al actor Rodrigo Noya. Inmediatamente, Alex Caniggia lo calificó como su nuevo rival en la competencia y planeó su estrategia en complicidad con Maximiliano Chanchi Estévez.

El ex participante de Combate comenzó a sufrir los maltratos por parte de esta dupla, a quienes se le sumaron Imanol Rodríguez, Melody Luz, Sabrina Carballo, Emily Lucius y Martín Salwe. Además de hacerlo a un lado, lo nominaban de manera deliberada y sin demasiados motivos cada vez que tenían la oportunidad, lo cual no pasó desapercibido para los televidentes.

image.png El momento en que Loccisano sufrió un ataque de pánico.

Estos comportamientos se volvieron constantes, hasta que Loccisano llegó a su límite. Durante un desafío contra la cantante Militta Bora, el joven se detuvo de golpe y comenzó a respirar con dificultad. "Tengo pánico", gritó, desesperado, y se arrodilló. "No me acuerdo qué pasó, sólo se que me quedé sin aire y que tuve pánico", dijo después en backstage.

Vale destacar que, más allá de el ciclo fuera condenado por avalar tales actitudes y de que sus conductores, Pampita Ardohain y Leandro Leunis, hayan sido considerados como cómplices, este tipo de polémicas son las que suelen avivar el rating. Sin embargo, todo indica que el público, esta vez, no perdonó.

--------------------------

Más contenido de Urgente24

"Kulfas fue un gran ministro que cometió un error que no soporto"

Dólar: Fuerte suba del blue y los financieros

El mundo reconoce a un argentino como el emprendedor del año

Contrapunto entre Lechter (buenas noticias) y Giacomini (malas noticias)

FDT y JXC ponen a la Argentina al borde de un nuevo colapso