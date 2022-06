Bonos y dólares

El presidente también fue consultado sobre la fuerte caída que experimentaron los bonos argentinos en las últimas horas.

“Nosotros esperábamos en esta época que esto fuera a pasar, muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones. Creo que la cosa se va ir ordenando paulatinamente. Y obviamente seguimos de cerca el tema para monitorear y para intervenir si es necesario”, aseguró el Presidente, quien contó además que mantuvo contactos tanto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, como con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

En otro orden, consultado sobre si la aprobación de la primera revisión del FMI sobre el avance del programa económico permitirá aumentar partidas en el gasto social, Fernández respondió que "no estamos pensando en acotar ningún tipo de gasto en materia social".

También se refirió a la restricción externa y afirmó que es una "ironía" que "a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelven insuficientes para la cantidad de dólares que reclaman o se necesitan en la industria". "Es algo que vamos a ir corrigiendo poco a poco”, prometió.

Rueda de prensa del presidente Alberto Fernández desde Los Ángeles.

El discurso

En participación el jueves en la Cumbre, Fernández pronunció un duro discurso frente al presidente anfitrión, el estadounidense Joe Biden, que incluyó una queja por los países que no fueron invitados y los embargos a Cuba y Venezuela, además de un pedido para descabezar a las actuales autoridades de la OEA y el BID. No obstante, el Presidente dijo que su par de USA no le hizo ningún reproche. "Todo lo contrario. Fue muy generoso conmigo".

Las preguntas que los enviados le hicieron al respecto al mandatario en el hotel Ritz de la ciudad californiana:

Periodista -¿El discurso fue consensuado con el resto del continente?

Alberto Fernández - La Celac es una organización donde quien ejerce la presidencia tiene la voz de la Celac. No tuvimos ninguna reacción en contra. Hasta el presidente de República Dominicana, que es alguien que por ahí no está cerca de mí ideológicamente, apoyó las palabras. Ayer recibí solo palabras de apoyo. Los discursos no se consensuan, son propios, sino son documentos.

-¿Cómo cree que influirá en el vínculo con el gobierno de Joe Biden?

Antes de venir tuve demasiadas charlas con funcionarios y dirigentes de los Estados Unidos y sabían perfectamente lo que iba a decir. Fue una posición muy honesta la que planteé. No hubo ningún tipo de sobresalto. Al igual que terminé mi mensaje, no vine a poner más muros, sino a construir puentes. Intercambiamos unas palabras con Biden, en una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario.

-¿Usted conversó anoche media hora con Jair Bolsonaro nos puede contar qué pasó?

-Ayer el presidente Bolsonaro me vio en el hall de entrada antes de pasar a la reunión. Se acercó muy amablemente me saludó, hablamos un ratito de fútbol, y después me preguntó por su preocupación por el tema energético, sobre de qué modo podemos trabajar en la integración energética. Yo le dije que las posibilidades eran muy concretas, porque ya parte de la energía eléctrica que hoy entra a Argentina la traemos de Brasil a un mínimo precio, yo se lo agradecí, le dije que queríamos seguir con eso. Y le expliqué en que estado estábamos con el gasoducto. El me preguntaba si íbamos a hacer las plantas de licuefacción, le dije que si pero que a ellos les convenía importar gas natural, que es mucho más barato, y por qué si desarrollábamos como tenemos planeado y espero lo podamos cumplir, el gasoducto de Vaca Muerta, ahí vamos a poder ingresar mucho gas a Brasil.

-Eso involucra a Bolivia...

-Le aclaré algo que había leído en diarios de Brasil, que decían que Bolivia le había quitado gas a Brasil para dárnoslo a nosotros, le explique que eso no es cierto, que nosotros también habíamos perdido cantidad de gas, que tiene que ver con un declino en la producción de gas de Bolivia. En el gobierno de facto de Añez se dejó de explorar y producir, y eso generó este declive. Quedamos en seguir hablando. Honestamente es la primera vez que hablo más de dos minutos con el presidente Bolsonaro, un poco más largamente.

-¿Y cómo le cayó Bolsonaro?

-Bien. La única vez que lo había visto a Bolsonaro fue en el G20 en Roma, de ahí me acerqué yo, y días antes yo le había pasado la presidencia Pro Témpore del Mercosur, era justo el viernes previo a la final de la Copa América. Bolsonaro recibió el traspaso de mando, yo no dije nada de fútbol porque la veía difícil, pero Bolsonaro me dijo 'estos son los goles que le vamos a hacer, vamos a ganar 5 a 1', y cuando llegó el encuentro en Roma, le dije que 'tal vengo a saludarlo porque pronostica mal el futbol', ganamos 1 a 0. Fue un saludo breve entonces.

