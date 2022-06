Gasoducto: Ante la Justicia, Matías Kulfas reculó

Respecto al off the record que circuló -y que devino en su despido, a pedido de Cristina Kirchner-, Matías Kulfas sostuvo que " no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su Ministerio de parte de la Vicepresidenta", dijeron fuentes judiciales a Clarín.