Matías Kulfas renunciado por tuit de CFK, a lo Trump

Es evidente que CFK no dialoga con Alberto Fernández, y viceversa. No pueden resolver sus cuitas en privado y las diferencias que mantienen sólo las afrontan con escándalos en público que debilita a la fuerza política coyuntural que representan.

CFK se comporta tal como Donald Trump, que expulsaba funcionarios desde Twitter. Y La Cámpora se asemeja a los fanáticos de MAGA (Make a Great America).

Es necesario dar ejemplos para que no parezca una exageración:

1. "Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno", afirmó Trump en su cuenta de Twitter el 10/09/2019.

2. "He has been terminated", con esa frase y por Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó el lunes 09/11/2020 a su secretario de Defensa, Mark Esper.

3. Donald Trump despidió al director de la agencia federal que avaló la fiabilidad de las elecciones de 2020, Christopher Krebs, en un tuit, en el que dijo que su reciente declaración en la que defiende la seguridad de las elecciones era “sumamente inexacta”.

El despido de Kulfas ocurrió luego de este tuit de queja o denuncia:

https://twitter.com/Energia_ArgOk/status/1533106724671979520 A la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta. — Energía Argentina (@Energia_ArgOk) June 4, 2022

Luego sucedió este tuit, de Cristina Fernández de Kirchner:

Entonces, el Presidente reclamó la salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y lo confirmó la vocera Gabriela Cerruti.

El tema que terminó de eyectar a Kulfas fue una información en off difundida desde su equipo de Prensa en el que se señalaba que los funcionarios cristinistas en Enarsa habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según la compañía pública, creada a fines de 2004, "a la categoría de `funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del 'off' que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

Cuidado: no es la única vocera, la de Kulfas, la que comete ese error de enviar a su red de contactos textos 'off' solapados. Cuidado con eso todos porque debilitan a sus funcionarios de origen.

En verdad, Enarsa fue creada por Néstor Kirchner para intermediar hidrocarburos o sea que nació bajo sospecha. En un comienzo fue el crudo que se le compraba a Hugo Chávez, más tarde los buques con GNL que Julio De Vido y José Roberto Dromi importaban a destajo, y ahora este rumor.

Es probable que CFK haya salido a cortar la especulación cuando horas atrás, en presencia de Alberto Fernandez, condicionó la contratación del gasoducto a la tontería del sindicato UOM de poner en marcha un horno apagado en la ex Somisa.

Pero ahora todo logra una repercusión mayor, inclusive para Techint porque eln gobierno deberá esclarecer las sospechas en general sobre la contratación del gasoducto.

Terribles las historias de los gasoductos de Techint. En su momento el gasoducto desde Loma de la Lata fue conflictivo para Raúl Alfonsín y el tema apareció en la larga reunión de gabinete con renuncias múltiples que llevó a Domingo Cavallo a Economía y Guido Di Tella a Cancillería, a la vez que cayó Raúl Granillo Ocampo de la Secretaría Legal y Técnica, en días de Carlos Menem.

El gasoducto desde Vaca Muerta es estratégico y está demorado. No hay otra empresa argentina que pueda hacer la obra y, de lo contrario, habría que contratarla a un extranjero. Y resulta que el gobierno del FdT no puede hacer bien ni una licitación.

Volviendo a Alberto Fernández, él tuiteó más tarde: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina".

En el contexto del debate interno del FdT, Alberto Fernández sólo intenta llegar al final de su mandato, como pueda. El liderazgo ya lo rifó, no hay 2do. mandato y la caída de Martín Guzmán se encuentra más cercana.

Quien más debería preocuparse por los acontecimiemtos del sábado es el muy cuestionado ministro se Economía.