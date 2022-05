Matías Kulfas respondió las acusaciones de CFK por su libro

En tanto, el funcionario hizo referencia a las recetas de sectores del kirchnerismo para combatir la inflación: "No digo que no sea importante trabajar el tema de los monopolios, lo que digo es que la inflación no es eso específicamente; es algo mucho más amplio y tiene que ver con lo macro, con la política monetaria, fiscal y cambiaria".

En la misma línea, Kulfas confesó que en 2019 le propuso a Hernán Lechter sumarse al equipo de Paula Español y que el economista no aceptó. Y reveló: "La frase no existió, yo nunca dije que no íbamos a confrontar y que queríamos dialogar. No hablamos de cómo iba a ser la gestión desde Comercio Interior desde el momento en que teníamos otros planes en curso".

Por último, el ministro de Desarrollo Productivo destacó que el Frente de Todos está atravesado por un debate metodológico acerca de cómo aplicar las "coincidencias absolutas" del rumbo de la Argentina.

"Son discusiones históricas. Durante los primeros gobiernos de Perón sucedió algo parecido: hubo un primer momento redistributivo, con crecimiento del salario real y luego hay una crisis externa en la que le va muy bien, a Perón no lo derrocan por la inflación que había bajado muchísimo", manifestó.

