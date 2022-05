Se divorció Luis Lacalle Pou, ¿qué hace Daniel Sturla?

La Iglesia Católica trata de llevarse bien con todos los gobiernos, porque estamos al servicio del pueblo. Hay una cantidad de lazos que tenemos con el Estado, porque hay muchas ONG que trabajan con él y porque hay también unos cuantos servicios educativos. Es cierto que con Luis Lacalle Pou yo tengo con él una relación personal, algo que no tuve con otros presidentes. También hay mucha gente católica en este gobierno, aunque también los hubo en los gobiernos de izquierda y los hay hoy en la Intendencia de Montevideo. Pero yo no pensaba que se fueran a cambiar cosas que hicieron los pasados gobiernos, lo que nosotros esperamos sí es que no se ahonde. Por ejemplo, que no se le cambie el sentido a la ley del aborto, que es una despenalización pero a veces se quiere presentar como un derecho; también sería una gran decepción para mí que se avance en la ley de eutanasia. La Iglesia Católica trata de llevarse bien con todos los gobiernos, porque estamos al servicio del pueblo. Hay una cantidad de lazos que tenemos con el Estado, porque hay muchas ONG que trabajan con él y porque hay también unos cuantos servicios educativos. Es cierto que con Luis Lacalle Pou yo tengo con él una relación personal, algo que no tuve con otros presidentes. También hay mucha gente católica en este gobierno, aunque también los hubo en los gobiernos de izquierda y los hay hoy en la Intendencia de Montevideo. Pero yo no pensaba que se fueran a cambiar cosas que hicieron los pasados gobiernos, lo que nosotros esperamos sí es que no se ahonde. Por ejemplo, que no se le cambie el sentido a la ley del aborto, que es una despenalización pero a veces se quiere presentar como un derecho; también sería una gran decepción para mí que se avance en la ley de eutanasia.

En estos días, antes de la noticia de la separación conyugal, el vínculo Lacalle Pou / Sturla ya estaba siendo puesto a prueba: una posible ley de eutanasia para casos terminales.

Al respecto, Sturla:

"Nadie quiere que una persona sufra. Creo que hay que acompañar a estas personas para que salgan de su deseo de muerte y puedan vivir dignamente sus últimos días. Por supuesto que estamos de acuerdo con que si es necesario esa persona sea sedada, pero no con ocasionarle la muerte. La moral católica, de hecho, se opone al ensañamiento terapéutico. Hay algo que no se habla: hay muchas veces en que las personas enfermas sienten que molestan, que están haciendo sufrir a los que quieren, y ahí es que sienten que se quieren ir de este mundo."

"Nosotros pensamos que hay que trabajar para que esa persona se sienta querida y amada hasta el final. Y acá también creo que hay un tema pedagógico, porque hay una mentalidad que se va a generar a partir de una ley así. En un momento de división en Uruguay, lo que se necesita es legislar a favor de la gente y no traer temas que dividan más al país. (...)"

"Entonces, la Iglesia no puede buscar caer simpática dejando de lado el mensaje evangélico. Eso sería una traición. Si esto lleva a que al final quede solo un grupo pequeño de cristianos… En algún momento, como dije, habrá una búsqueda espiritual y muchos volverán al fe, porque una sociedad sin fe es una sociedad triste y fría. Yo quiero a Uruguay. Tenemos valores impresionantes. Pero sí, entiendo que hay cierta tristeza de fondo que no nos hace bien. No sé si es por la falta de fe solamente, también está esa cuestión rioplatense, tanguera, que influye."

El adiós

Lorena Ponce de León Núñez es una arquitecta paisajista uruguaya. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa con el título de Técnico Forestal. También estudió Técnico Forestal en la Escuela de Jardinería Profesor Julio Muñoz.

Historia oficial: En noviembre de 1989, Ponce de León se reunió con Luis Lacalle Pou en un encuentro juvenil para celebrar la victoria de Luis Lacalle Herrera (padre de Lacalle Pou), como presidente de Uruguay. Y 10 años después se volvieron a encontrar y comenzaron a salir.

El viernes 6 de mayo de 2022, Luis Lacalle Pou y Ponce de León anunciaron que resolvieron separarse, según informó El Observador y confirmó La Diaria con fuentes de Presidencia.

Ellos ya habían tenido una separación de algunas semanas durante 2011.

Ponce de León está al frente de Sembrando, un programa para emprendedores dentro de la órbita de la Presidencia de la República.

Según informó Telemundo, en los últimos días Ponce de León se fue de la residencia presidencial de Suárez y Reyes junto a sus 3 hijos.

