Luis Lacalle Pou es pro reelección pero con condiciones

En el marco del acto por el 197 aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales en la playa de la Agraciada, Luis Lacalle Pou dijo: "Ahora no. Primero te digo que ahora no, porque si un país va a discutir si cree en la reelección o no lo que no podría tener es cara". Haciendo referencia a que no quiere que “la campaña lleve su nombre”.