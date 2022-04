Luis Juez a Cristina: "Conmigo no joda, señora"

“Yo no soy Parrilli. Conmigo no joda, señora. Si Cristina Kirchner no me designa como miembro del Consejo de la Magistratura la voy a denunciar penalmente. Y la voy a seguir hasta el final de mis días”, acusó Luis Juez a Cadena 3. Las declaraciones del senador se dieron en el marco de la asunción de Horacio Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura y su inmediata disposición de formación del cuerpo.