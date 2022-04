La técnica para mejorar la memoria que Harvard recomienda

Todos sabemos como es tener un lapsus mental. Puedes extraviar un artículo o no recordar el nombre de alguien que conociste hace poco, por ejemplo. Y aunque, estos lapsus de memoria pueden ser estresantes, molestos y preocupantes, "por lo general no significan que estás en camino a la demencia", dice Harvard Health. Sin embargo, siempre es bueno saber ¿Cómo mejorar la memoria? ¿Qué es bueno para la memoria y cerebro? Y no sólo hablamos de alimentos o vitaminas para una buena memoria, sino también de técnicas.