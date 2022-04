¿Cómo mejorar la memoria? Este alimento no puede faltar

Se cree, que la razón por la cual, comer huevo es bueno para el cerebro, tiene que ver con su contenido en colina.

De acuerdo con el Instituto de Estudios del Huevo:

"El huevo es la mejor fuente dietética de colina, que está en la yema".

Y agrega:

La colina es importante para la formación y el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso y previene el deterioro cognitivo ligado al envejecimiento.

Alimento con vitaminas para la memoria y cerebro

No es un dato menor que el huevo sea un alimento potente para la memoria. Diversos sitios especializados, estudios y expertos lo han confirmado.

Rachel Fine, RD y propietaria de To The Point Nutrition, dijo al sitio especializado Eat This, Not That:

La investigación preliminar asocia un mejor rendimiento cognitivo con una ingesta suficiente de colina.

Sin embargo, este alimento también es fuente de otro nutriente clave para la memoria y cerebro: Omega -3.

Medical News Today destaca:

"Los huevos contienen vitaminas y minerales que son necesarios para que el cerebro y el sistema nervioso funcionen de manera efectiva".

Y agrega:

"Los huevos también suministran ácidos grasos, omega -3, principalmente en forma de ácido docosahexaenoico (DHA). DHA ayuda a mantener la función cerebral y la visión".

Por si fuera poco, un estudio de Arizona State University mostró que la colina también ayudaría a prevenir la enfermedad de Alzheimer.

¿Cuáles son las propiedades del huevo?

El sitio especializado Organic Facts dice que, según el United States Department of Agriculture (USDA), 1 huevo duro grande (50 g) proporciona:

Energía (77,5 Kcal)

Proteína (6,29 g)

Grasa (5,3 g)

Colesterol (186 mg)

Calcio

Fósforo

Potasio

Hierro

Sodio

Cobalamina

Vitamina D

Vitamina A

Vitamina B- 6

¿Cómo evitar la pérdida de memoria?

Siga estos consejos útiles para mejorar la memoria todos los días:

Haga ejercicio físico con regularidad

Mantente activo mentalmente

Socializa regularmente

Organízate

Duerme bien

Sigue una alimentación sana

Controla las afecciones crónicas

