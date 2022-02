8 cosas impactantes de comer nueces todos los días

2. Previenen enfermedades cardiovasculares

Comer un puñado de este alimento todos los días es unan forma sencilla de promover la salud cardiovascular. Una investigación española, publucada en The New England Journal of Medicine, halló que seguir una dieta mediterránea enriquecida con 30 gramos de frutos secos, sobre todo nueces, reduce en un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares.