He aquí un efecto increíble de esta hierba para la memoria

El sitio especializado Medical News Today dice sobre esta hierba:

Hay alguna evidencia que sugiere que la maca puede mejorar el aprendizaje y la memoria. Hay alguna evidencia que sugiere que la maca puede mejorar el aprendizaje y la memoria.

Y hace referencia a investigaciones:

Un estudio de 2011 encontró que la maca podría mejorar la memoria en ratones.

Una revisión de literatura de 2014 sugirió que la maca puede tener beneficios para el aprendizaje y el rendimiento de la memoria.

Los investigadores sugirieron que podría ser útil en el tratamiento de afecciones que afectan estos procesos, como el Alzheimer.

También el sitio especializado Mejor con Salud indica que este alimento:

Puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas de la menopausia. Contribuye a la reducción de los sofocos y mejora la función de la memoria. Puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas de la menopausia. Contribuye a la reducción de los sofocos y mejora la función de la memoria.

Otro punto a favor de la raíz de maca es que, ayuda a reducir los síntomas de ansiedad y depresión, y se sabe que la depresión puede estar relacionada con la pérdida de memoria.

Pareen Sehat, consejera clínica registrada y profesional de salud mental certificada, afirmó al medio Eat This, Not That:

Uno de los efectos que tiene la ansiedad y el estrés es la pérdida de memoria. Uno de los efectos que tiene la ansiedad y el estrés es la pérdida de memoria.

En conclusión, de una u otra forma, las propiedades de esta hierba se relacionan con el cerebro y la memoria, posiblemente, por su contenido de flavonoides.

¿Para qué sirve la raíz de maca? Otros beneficios

La raíz de maca es una hierba que también se ha asociado con otros posibles efectos positivos para la salud:

Reducir la presión arterial

Reducir los síntomas de la menopausia

Aumentar la energía

Aumentar la resistencia y rendimiento

Levantar el estado de ánimo

Disminuir la disfunción eréctil

La maca es un ingrediente común en la cocina. La planta de raíz de maca se puede moler en polvo y agregar a las comidas o batidos, según Medical News Today. También hay suplementos de raíz de maca.

Contraindicaciones de la raíz de maca

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, "es probable que la maca sea segura para la mayoría de las personas cuando se ingiere en los alimentos".

También dice:

"Es posible que la maca sea segura cuando se toma como medicamento, a corto plazo".

Sin embargo, advierte;

"Los extractos de maca pueden actuar como estrógeno. Si tiene alguna condición que podría empeorar con el estrógeno, no use estos extractos".

Consulta con tu médico si deseas tomar alguna hierba de manera regular y estás tomando medicamentos o sufres algún trastorno.

Leer más en Urgente24

Este alimento pasado por alto mejora los niveles de colesterol y la circulación

Nadie te dijo que este alimento mejora la memoria y cerebro

¿Diabetes? Médico de Mayo Clinic Healthcare le advierte esto

Estos alimentos empeoran su ansiedad al máximo, dice experta

Beber esto en el desayuno mejora tu memoria, dice experto