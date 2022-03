Beber esto en el desayuno mejora tu memoria, dice experto

También David Brendan, RDN (dietista nutricional registrado), entrenador físico, dijo al sitio especializado Eat This, Not That:

"En realidad, hay muchos alimentos que puede comer a lo largo del día para alimentar su cerebro y optimizar su rendimiento cognitivo, y la clave es asegurarse de obtener estos nutrientes de manera constante".

Batido para mejorar la memoria

Entre los mejores alimentos para el desayuno que pueden combatir la pérdida de memoria, está la remolacha. Así lo indica Brendan.

Los nitratos naturales de la remolacha pueden aumentar el flujo de sangre al cerebro, lo que mejora el rendimiento mental. Los nitratos naturales de la remolacha pueden aumentar el flujo de sangre al cerebro, lo que mejora el rendimiento mental.

Ahora bien, si no te gusta el sabor de la remolacha, combínala con un batido de frutas y yogur para ocultar el sabor, dice.

Y esta es la receta que detalló en el sitio especializado:

Ingredientes:

1/2 taza de jugo de naranja

1 taza de bayas congeladas (fresas, frambuesas y arándanos)

1/2 taza de remolacha picada (cruda o tostada)

1 cucharada de granola

2 a 3 dátiles

1/4 taza de agua de coco o yogur natural bajo en grasa

3 cubitos de hielo.

Preparación: En una licuadora, agregue todos ingredientes y licúe durante pocos minutos o hasta conseguir la consistencia deseada.

Alimento para la memoria y cerebro

Beta vulgaris es una especie herbácea que pertenece a la familia Amaranthaceae. Sus nombres más comunes son remolacha, betabel, beteraba, betarraga y beterraga.

Este alimento es de color rojizo y tiene un valor nutricional increíble y de gran ayuda para el cerebro.

El sitio especializado Healthline destaca:

En particular, se ha demostrado que la remolacha mejora el flujo sanguíneo al lóbulo frontal del cerebro, un área asociada con el pensamiento de nivel superior, como la toma de decisiones y la memoria de trabajo. En particular, se ha demostrado que la remolacha mejora el flujo sanguíneo al lóbulo frontal del cerebro, un área asociada con el pensamiento de nivel superior, como la toma de decisiones y la memoria de trabajo.

El medio citó un estudio de personas con diabetes tipo 2. Un grupo consumió 8.5 onzas (250 ml) de jugo de remolacha al día durante 2 semanas. El otro grupo fue de control. ¿Qué hallaron los investigadores?

El tiempo de reacción durante una prueba de función cognitiva fue 4% más rápido en aquellos que consumieron jugo de remolacha, en comparación con un grupo de control.

Otro estudio publicado en 2010 mostró que, consumir zumo de remolacha aumentaría el flujo sanguíneo cerebral, evitando así la degeneración relacionada con la demencia y otros trastornos cognitivos.