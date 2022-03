Bébelo en el desayuno para reducir colesterol, dice experta

Según la Fundación Española del Corazón, se considera hipercolesterolemia (colesterol alto) a los niveles de colesterol total superiores a 200 mg/dl.

La presencia de colesterol alto está ligado a problemas del corazón, estilo de vida, sexo de la persona, dieta y la síntesis endógena del organismo.

¿Qué tomar para el colesterol?

Tal como explica Sarah Garone, técnica registrada en nutrición y dietética, escritora de salud independiente y bloguera de alimentos, en un artículo publicado en Eat This, Not That:

"Desde hace muchos años, los investigadores saben que, para el colesterol en la sangre, las grasas suradas y la fibra importan mucho más que el colesterol dietético".

Y dice:

Mantener un nivel moderado de grasas saturadas y un alto nivel de fibra empuja sus números de HLD y LDL hacia un rango más saludable. Mantener un nivel moderado de grasas saturadas y un alto nivel de fibra empuja sus números de HLD y LDL hacia un rango más saludable.

En ese sentido, Garone indica que los batido son una excelente opción para aprovechar los beneficios de frutas, verduras, nueces y otros alimentos que ayudan a controlar el colesterol.

Entre sus batidos recomendados está uno a base de bayas.

"Después de que este licuado de frambuesa y melocotón irresistiblemente arremolinado caiga por la escotilla, sus ingredientes se ponen a trabajar para proteger tu corazón", afirma.

Y es que, según un estudio de 2016 que involucró a más de 1200 sujetos, una mayor ingesta de bayas condujo a una reducción del colesterol malo, probablemente, debido a que son ricas en fibra y antioxidantes.

Batido para bajar el colesterol

Receta del sitio especializado Eat This, Not That

Ingredientes:

1/2 taza de frambuesas congeladas sin azúcar

1/3 taza de jugo de naranja

2 cajas de 5.3 onzas de yogur griego

1 1/2 tazas de rodajas de durazno congeladas

1 plátano maduro, cortado en trozos y congelado durante al menos 2 horas

1 Cucharada de miel

1/4 de cucharadita de jengibre molido

Preparación:

En una licuadora, combine las frambuesas y el jugo de naranja. Cubra y mezcle hasta que quede suave. Dividir entre dos vasos. Lava la licuadora. En la licuadora limpia, combine el yogur, los duraznos, el plátano, la miel y el jengibre. Cubra y mezcle hasta que quede suave. Vierta sobre la mezcla de frambuesa en vasos. Revuelva con una cuchara. Si lo desea, cubra con frambuesas frescas. Servir inmediatamente.

Este batido tiene el equilibrio perfecto de grasas saturadas y fibra. Contiene 7 gramos de fibra sin un solo gramo de grasa saturada, según la nutricionista.

¿Cómo se puede bajar el colesterol?

He aquí algunas recomendaciones de expertos para evitar el colesterol alto:

Sigue una dieta baja en sal

Aumenta el consumo de frutas, vegetales y cereales integrales

Limita la cantidad de grasas de origen animal

Mantén un peso saludable

Dejar de fumar

Hacer ejercicio

Controlar el estrés

No consumir azúcar en exceso

Limitar el consumo de alcohol

