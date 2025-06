Franco Mastantuono confesó por qué le dijo que sí al Real Madrid tan pronto

Franco Mastantuono le transmitió tranquilidad a los hinchas de River

Está claro que, más allá de que el deseo sea genuino, también busca reconstruir esa relación con una parte de los hinchas del Millonario que quedaron muy molestos con su partida a España.

Gallardo confesó su plan con Franco Mastantuono ante una probable venta a Europa En pocos meses, el joven crack se asentó como titular indiscutido en el Millonario FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

El juvenil, que firmó con el club merengue hasta 2031, está disputando apenas un puñado de partidos más con la camiseta del club de Núñez antes de viajar a Europa. Quiere irse por la puerta grande: "La cabeza la tengo puesta en River y en intentar ganar el torneo", confesó.

Después, Franco Mastantuono respondió a aquellos que sostienen que parece muy maduro para los cortos 17 años que tiene. "Me dicen que parezco maduro, es verdad, la crianza de mis padres fue clave, vivir solo desde pequeño, eso me fue ayudando a entender de que se trata todo. Hasta el último día aprendés. Me gusta escuchar, aprender y observar, la mentalidad es mi mayor virtud".

