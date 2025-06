La impactante revelación de Xabi Alonso sobre Franco Mastantuono: "Puede ser"

Gran papel de la escuadra de Simone Inzaghi. Ordenado, prolijo, voraz y con mucha vocación ofensiva, más que nada, en la primera etapa, en la que pisó varias veces el área de Thibaut Courtois, anotó desde los 12 pasos y le anularon un gol a Renan Lodi por off-side.

image.png Foto: @alhilal

Las declaraciones de Xabi Alonso sobre Franco Mastantuono

El flamante director técnico del Real Madrid Club de Fútbol atendió a los medios luego del empate ante Al-Hilal y se refirió, entre otras cosas, a Franco Mastantuono, quien se incorporará a La Casa Blanca el próximo 14 de agosto, una vez que adquiera la mayoría de edad.

La operación entre el Merengue y River se ejecutó por un total de 60 millones de euros brutos. En tanto, al Millonario le quedarán los 45 millones de euros que le corresponden por la cláusula de rescisión. Firmará contrato hasta junio de 2031.

En ese sentido, Xabi Alonso declaró:

El tiempo lo dirá, pero claro que puede ser titular o entrar desde el banco. Nuestra intención es que ayude desde el principio. Me sorprendió su ambición cuando hablé con él. Lo vimos y nos gustó mucho. Estamos contentos El tiempo lo dirá, pero claro que puede ser titular o entrar desde el banco. Nuestra intención es que ayude desde el principio. Me sorprendió su ambición cuando hablé con él. Lo vimos y nos gustó mucho. Estamos contentos

El testimonio del ex mediocampista español abre la puerta a una titularidad prematura de un Mastantuono que, muchos creían, sería cedido a otros clubes de menor calibre para que se vaya fogueando en Europa.

image.png ¿Puede Franco Mastantuono hacerse un lugar en el primer equipo del Real Madrid? Xabi Alonso no lo descarta. (Foto: Diego Haliasz/NA).

En relación al partido, Xabi sentenció. "No me ha sorprendido el nivel del Al Hilal porque he visto bastantes partidos. Tienen un nuevo entrenador y jugadores que han estado en el nivel top. Hoy lo hemos visto: es un muy buen equipo".

Sobre el contexto del encuentro, también fue claro: "Sin excusas, pero hacía mucho calor. Era difícil coger ritmo, no son las mejores condiciones para jugar".

image.png Xabi Alonso, en su debut como entrenador del Real Madrid.

