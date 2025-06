River no es Boca: la peor asistencia en el Mundial de Clubes incomodó a la FIFA

Por ahora, el PSG vs. Atlético de Madrid fue el cotejo más seductor en términos de asistencia. Se jugó en el Rose Bowl, de Los Ángeles, y allí estuvieron presentes poco más de 80 mil personas.

Los 50 millones de la FIFA que tienen que surtir efecto sí o sí

La FIFA ha hecho una fuerte apuesta por este nuevo formato del Mundial de Clubes, con 32 equipos y una inversión exorbitante en marketing de 50 millones de dólares. Pero la realidad en las tribunas parece estar muy lejos de las expectativas. El caso del Lumen Field fue el más notorio, pero no el único: otros partidos también mostraron una asistencia muy por debajo de lo previsto.

Gianni Infantino Gianni Infantino, mandatario de FIFA

Para la FIFA, este escenario representa una señal de alerta. El Mundial de Clubes 2025 no solo es una prueba para el nuevo formato, sino también un ensayo general de cara al Mundial 2026. Y si la asistencia no mejora, el mensaje será claro: no alcanza con nombres grandes y estadios imponentes si el público no se siente parte del espectáculo.

