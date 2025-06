Justin Sun, Tron y los criptohijos de Donald Trump

Justin Sun

Sun, nacido en China y ciudadano de San Cristóbal y Nieves, alguna vez representante de la isla Granada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), se ha hecho un nombre en el mundo de las criptomonedas a través de trucos publicitarios de alto perfil.

En 2019, hizo la oferta ganadora de US$4,6 millones para un almuerzo benéfico con el legendario inversor Warren Buffett en un intento de convencerlo de sumarse a bitcoin y las criptomonedas, y en 2024 pagó US$6,2 millones por un plátano / banana pegado a la pared, que luego se comió rápidamente.

La nueva empresa, que se llamará Tron Inc., comprará y mantendrá TRX, de Tron, copiando el manual de estrategia de Michael Saylor de vender acciones y emitir deuda para comprar criptomonedas (por estrategia, bitcoin). Es una Bicicleta Digital de rentabilidad extraordinaria.

Mientras tanto, Saylor compró otros US$ 1.000 millones en bitcoins, añadiendo 10.100 bitcoins a su pila de casi 600.000 por un precio promedio de US$104.080, mediante la venta de acciones preferentes en lugar de acciones comunes.

Michael Saylor.jpg Michael Saylor, el gurú de la Bicicleta Digital.

La conexión Trump

Dominari Securities, la empresa responsable de encontrar inversores y gestionar el proceso de recaudación de capital para el acuerdo con SRM, tiene su sede en la Torre Trump, justo debajo de las oficinas de la Organización Trump.

En febrero, las acciones de Dominari se dispararon después de nombrar a los hijos del presidente Trump, Eric Trump y Donald Jr., como asesores; y American Bitcoin, la empresa minera de criptomonedas respaldada por ambos, fue originalmente una subsidiaria de propiedad total de Dominari Holdings.

Eric Trump, quien encabeza los proyectos de criptomonedas de su familia junto con Donald Jr, fue nombrado en el informe de Financial Times como alguien dispuesto a asumir un papel en Tron Inc, pero Eric Trump lo negó en X, diciendo que no tenía ninguna "participación pública".

Pero Sun ha profundizado sus vínculos con Trump y los negocios de criptomonedas de su familia luego de la reelección de Trump, comprando US$75 millones de la criptomoneda WLFI, de World Liberty Financial (empresa de los Trump y los Witkoff) y afirmando ser el principal poseedor de la memecoin de Trump. Esto le consiguió un lugar en la muy controvertida cena de gala de criptomonedas de Trump.

eric-trump.jpg Eric Trump.

Pagar para jugar

El cortejo de Sun a la familia Trump, que incluyó que su intercambio de criptomonedas HTX se convirtiera en el primer lugar de negociación en listar la moneda estable vinculada al dólar estadounidense que emitió World Liberty Financial, parece haber dado resultado.

Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en febrero detuvo una investigación por fraude contra Sun y sus empresas, aún cuando la SEC ha revertido en general la aplicación de las leyes relacionadas con las criptomonedas bajo la Administración Trump.

"Todos los que odian deberían prestar realmente atención", dijo Sun.

Coindesk, tras la cena de memecoin, describió el apoyo de Trump a las criptomonedas como una de las mejores decisiones del Presidente: "Están sucediendo cosas positivas en la industria".

Tras la exitosa oferta pública inicial (IPO) de Circle, combinada con el éxito continuo de Strategy, el vehículo de compra de bitcoins de Saylor, el mercado de criptomonedas se ha enamorado de las posibilidades de impulsar las ganancias de las criptomonedas con deuda del mercado de valores.

La Gran Bicicleta Digital se puso en marcha: Decenas de empresas de todo el mundo sin vínculos previos con las criptomonedas han adoptado la idea de que pueden comprar bitcoin u otra criptomoneda, generalmente pagada mediante la venta de acciones y deuda, lo que luego impulsará la criptomoneda al alza, incrementando el valor de sus propias tenencias y acciones de criptomonedas.

