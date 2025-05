Los Witkoff, socios privilegiados de los Trump ($LIBRA es un juego de niños)

La nota de WSJ traba del Witkoff y su hijo Zach:

witkoff trump.jpg Zach Witkoff está hablando, y lo escucha su socio, Eric Trump.

World Liberty Financial

Un mes antes de la investidura del presidente Trump, el enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff, voló a los Emiratos Árabes Unidos con dos objetivos: discutir cuestiones regionales con el miembro de la realeza de Abu Dhabi, conocido como el "jeque espía", y asistir a una conferencia sobre criptomonedas.

Menos de 5 meses después, el hijo de Witkoff, cofundador de la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, subió al escenario en una conferencia en Dubái para anunciar que la compañía había llegado a un acuerdo para que la empresa del jeque adquiriera US$2.000 millones de su nueva criptomoneda. Las decenas de millones de dólares en beneficios anuales previstos se repartirían entre los Witkoff y sus cofundadores, y la familia Trump, que posee una participación del 60% en la empresa.

El 15/05, el padre Witkoff y el jeque Tahnoon bin Zayed al Nahyan se reunieron nuevamente, esta vez para la presentación de un acuerdo , largamente buscado por los Emiratos Árabes Unidos, que otorga a la monarquía del Golfo rica en petróleo acceso a millones de chips informáticos avanzados fabricados en Estados Unidos.

Desde que asumió su cargo como enviado especial, Witkoff, de 68 años y amigo de Trump desde hace mucho tiempo, ha recorrido el mundo en misiones diplomáticas. Al mismo tiempo, su hijo de 32 años, Zach Witkoff, y un equipo de asesores y asociados han viajado a al menos 4 países en busca de acuerdos con criptomonedas que convertirían a World Liberty en un líder del sector.

Los tratos paralelos entre padre e hijo con los Emiratos Árabes Unidos son un claro ejemplo de cómo los esfuerzos de World Liberty han coincidido con asuntos oficiales del gobierno.

En presentaciones con empresas de criptomonedas, Zach Witkoff ha descrito a Trump como una especie de padrino y ha afirmado que World Liberty estaría bien posicionada para aprovechar el creciente número de cambios regulatorios en materia de criptomonedas en USA, según personas familiarizadas con el asunto. Sus publicaciones en X citan regularmente el trabajo de su padre en la Casa Blanca.

La extraordinaria confusión entre las negociaciones gubernamentales y los negocios privados está reescribiendo el manual diplomático de algunos países extranjeros que buscan ganar terreno con la nueva administración Trump. Hasta qué punto los allegados de Trump, incluyendo a los Witkoff, han buscado negocios desde la investidura en el Golfo Pérsico y otros lugares no se había informado previamente.

Además de contratar cabilderos estadounidenses y enviar delegaciones a Washington para fortalecer las relaciones con la Casa Blanca de Trump, algunos países que buscan impulsar sus causas se han reunido con familiares de funcionarios estadounidenses y sus amigos, según personas familiarizadas con las conversaciones y las fotos y videos de las reuniones publicados en redes sociales. En un caso, un veterano ministro de Finanzas de Pakistán se reunió con la cuñada del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el hijo de 19 años de un amigo cercano de Donald Trump Jr. para hablar sobre activos digitales.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró que Steve Witkoff se está deshaciendo de sus activos, incluyendo World Liberty, no tiene un rol operativo en la empresa y no habla de asuntos de la empresa ni de negocios personales en su función gubernamental. Trump, afirmó, está "increíblemente orgulloso de Steve y de todo lo que ha logrado". Witkoff, quien no percibe un salario gubernamental y viaja por todo el mundo en su jet privado, no ha publicado ninguna declaración financiera. Ha dicho que transferirá sus propiedades a sus hijos.

witkoff putin.webp Steve Witkoff y Vladimir Putin, en Moscú (Rusia), enviado especial de Donald Trump.

Binance

(...) Antes de dedicarse al mundo de las criptomonedas, Zach Witkoff trabajó como gerente de proyectos en la inmobiliaria neoyorquina de su padre, Witkoff Group. En 2020, asumió la dirección de la oficina familiar, con un enfoque en blockchain, según su perfil de LinkedIn. Él, su padre y otros fundaron World Liberty en septiembre, 7 semanas antes de las elecciones presidenciales.

World Liberty emite una criptomoneda vinculada al dólar, llamada USD1, que se concibe como una herramienta para que empresas e individuos transfieran fondos a través de las fronteras fuera del sistema bancario. La compañía ha presentado su token a gobiernos extranjeros interesados en mejorar sus relaciones con USA, según informaron personas que han tratado con la compañía. (…)

Los asesores y asociados de Zach Witkoff también se han reunido con el ministro de Asuntos Exteriores y el primer ministro de Malasia y con el presidente de Kirguistán, y han hablado virtualmente en una conferencia de criptomonedas en Moscú en la que participó el viceministro de finanzas ruso.

Changpeng Zhao , fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, facilita algunas presentaciones para los viajes internacionales de World Liberty. Zhao, quien en 2023 se declaró culpable, junto con la empresa, de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales, ha estado buscando el indulto de la Administración Trump, el regreso de su empresa al mercado estadounidense y el fin de los requisitos de cumplimiento impuestos tras un acuerdo con el Departamento de Justicia. (…)

El negocio de World Liberty está en auge. USD1, apenas un mes después de su lanzamiento, ya es la 5ta. stablecoin más grande del mundo por valor de mercado, gracias al acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos. El jueves 22/05, Binance incluyó USD1 en su plataforma, lo que probablemente impulsará la demanda del token.

Changpeng-Zhao.webp Changpeng Zhao, de Binance, un auxilio indispensable para crecer.

El caso de Pakistán

A finales de enero, el financiero texano Gentry Beach, amigo cercano de Donald Trump Jr., encabezó una delegación de inversionistas para reunirse con el primer ministro Shehbaz Sharif y su gabinete, y les comunicó a los funcionarios su deseo de invertir miles de millones de dólares en bienes raíces de lujo y en el sector minero de Pakistán, rico en 'tierras raras' como el litio. A principios de ese mes, en un evento en Mar-a-Lago, Beach se jactó del acceso que estaba obteniendo a líderes gubernamentales en el extranjero tras la victoria de Trump. "Me tratan como al presidente Trump", dijo.

Su hijo, Gentry Beach Jr., ahora de 20 años, se reunió en Islamabad en febrero con el ministro de Finanzas de Pakistán, Muhammad Aurangzeb, exejecutivo de JPMorgan Chase, para analizar las oportunidades de desarrollo del sector de las criptomonedas en el país. El ministerio consideraba las criptomonedas una forma de atraer a inversores extranjeros recelosos y revitalizar la moribunda economía de Pakistán .

Con Beach Jr. estaban dos representantes de un jeque de la familia gobernante de Dubái, un ejecutivo tecnológico ruso y el cofundador de un proyecto de criptomonedas llamado IslamicCoin. Beach afirmó que su hijo no conocía a las demás personas presentes y que nunca se presentó como parte de nada relacionado con el gobierno estadounidense.

También asistió otra estadounidense vinculada a la administración Trump: Keli Whitlock, directora comercial de una empresa estadounidense de blockchain. La hermana de Whitlock está casada con Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos. El director ejecutivo de su empresa también asistió. Un mes antes, Whitlock se había sentado detrás de Hegseth, junto a su hermana, en su audiencia de confirmación. (…)

Los funcionarios pakistaníes no estaban convencidos de que Beach Jr. fuera la persona adecuada para ayudar a convertir a Pakistán en un líder regional en criptomonedas, según una persona familiarizada con la reunión. El ministro de Finanzas ordenó la creación de un Consejo Nacional de Criptomonedas para supervisar la elaboración de las regulaciones sobre criptomonedas con la esperanza de atraer inversores. Designó como su director a Bilal bin Saqib, un empresario tecnológico paquistaní que había asistido a una fiesta en un yate de Binance en Abu Dhabi en diciembre pasado y estuvo en la conferencia de criptomonedas de los Emiratos Árabes Unidos a la que asistió Steve Witkoff.

Pakistán tiene motivos para esperar que su relación con la Administración Trump mejore esta vez. A finales de febrero, la Administración eximió de la congelación de la ayuda exterior US$397 millones en asistencia de seguridad a Pakistán. En su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump agradeció a Pakistán su ayuda para detener a un terrorista, lo que deleitó a las autoridades pakistaníes.

En abril, Pakistán firmó un acuerdo para pagar US$200.000 al mes a un abogado y dos asesores cercanos a Trump —su ex guardaespaldas, Keith Schiller, y un ex abogado de alto rango de la Organización Trump, George Sorial— para ayudar al país a establecer una “asociación económica a largo plazo” con Estados Unidos, específicamente relacionada con tierras raras y minerales críticos, según registros de lobby extranjero.

Casi al mismo tiempo, Zhao, de Binance viajó a Pakistán y fue nombrado asesor estratégico del Consejo de Criptomonedas de Pakistán.

Aproximadamente una semana después, World Liberty nombró a Saqib asesor, citando, entre otras cosas, su experiencia trabajando con gobiernos.

Los paquistaníes ahora tenían una conexión con Trump.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Real Deal (@therealdeal)

Traducción: La familia Witkoff adquirió unidades en Ritz-Carlton Residences, Miami Beach, por un total de casi US$ 11 millones. En la foto, Lauren, esposa de Steve Witkoff, y Zach. Lauren pagó US$ 5,8 millones por una unidad, y su hijo pagó US$ 5,1 millones por otra unidad en el complejo de condominios de lujo.

--------------------------

El 26 de abril, un avión privado que transportaba a los líderes de World Liberty aterrizó en Islamabad. Zach Witkoff y los cofundadores Zak Folkman y Chase Herro, escoltados por un guardaespaldas armado, fueron recibidos en la pista por Saqib. En una ceremonia posterior con el Ministerio de Finanzas de Pakistán, Witkoff firmó un memorando de entendimiento que, según el ministerio, permitirá a World Liberty ayudar a posicionar a Pakistán como líder mundial en criptomonedas y utilizar su stablecoin para remesas y comercio.

Más tarde ese mismo día, el grupo voló a Lahore, donde una caravana policial los escoltó a una celebración nocturna en una ciudadela centenaria. Se lanzaron fuegos artificiales en su honor, mientras sonaba a todo volumen 'Fix You', de Coldplay. En una charla grabada junto a la chimenea en los Jardines Shalimar de Lahore, Witkoff dijo: "Ustedes tienen billones de dólares en tierras raras".

Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Pakistán afirmó que es política de la Administración Trump apoyar el crecimiento de los activos digitales, calificándolo como una "nueva área de trabajo diplomático" para la misión estadounidense allí. El Ministerio de Finanzas de Pakistán no hizo comentarios, y la embajada en Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios.

Mientras el ministro de Finanzas se reunía con World Liberty, también estaba tratando de organizar una reunión con la Administración Trump, según muestran los registros de lobby.

Robert Seiden, cabildero de Pakistán, afirmó que las negociaciones para un acuerdo sobre minerales de 'tierras raras' con el gobierno estadounidense han avanzado con rapidez. Bajo la nueva Administración, añadió Seiden, los países "ven que ahora existe una vía de avance si existe la voluntad de llegar a un acuerdo comercial" con USA.

Trump ha seguido elogiando a Pakistán, y la semana pasada declaró a Fox News: «Son gente brillante. Fabrican productos increíbles».

Desde Pakistán, Zach Witkoff viajó a Abu Dhabi para una cumbre privada de Binance, donde visitó a Zhao, luego a la conferencia Token2049 en Dubai, donde él y Eric Trump anunciaron que una inversión de 2 mil millones de dólares en Binance por parte de la empresa de Sheikh Tahnoon, MGX, se pagaría en la moneda estable USD1 de World Liberty.

Zhao ha seguido abriendo puertas para World Liberty. En mayo, viajó a Kirguistán, donde se reunió con el presidente y se unió formalmente al Consejo Nacional de Criptomonedas del país. Él y un asesor de World Liberty también se reunieron con el gobierno de Malasia para discutir una "colaboración financiera digital" entre ambos países sobre la regulación de las criptomonedas. (…)".

------------------------------

