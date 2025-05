3 bebidas para tomar en la mañana y perder peso más rápido

De hecho, Deborah Murphy, MS, RDN, experta en nutrición, escribe para el sitio especializado EatingWell, que la bebida número 1 para bajar de peso es el té verde. En parte, gracias a las catequinas, un polifenol natural vinculado al aumento del metabolismo.

El té verde "puede ayudar a perder peso al aumentar el gasto energético", indicó. "En un estudio con hombres y mujeres de mediana edad, las catequinas del té aumentaron significativamente el gasto energético de los participantes en comparación con el grupo de control, según una investigación de 2020 publicada en el European Journal of Nutrition".

La experta recomienda beber té verde a sorbos, ya que te mantiene hidratado. La buena noticia es que esta bebida es perfecta para tomar en la mañana, o en cualquier otro momento del día, pero no demasiado tarde, ya que en algunas personas puede interferir en el sueño.

Agua de semillas de chía

Otra opción es la famosa agua de semillas de chía. Estas semillas son muy nutritivas y tienen numerosos beneficios para la salud.

El deportista e influencer, Josiah Physique, ha revelado en su cuenta de Instagram (@Josiahtsg) algunas bebidas que se toman en ayunas y que pueden contribuir a la pérdida de peso, incluida el agua de semillas de chía.

Esta bebida "facilita la digestión para obtener mejores resultados en tu proceso de pérdida de peso", asegura Josiah.

Para hacer dicha bebida vas a necesitar 1 cucharada de semillas de chía y una taza de agua tibia, dice. Vierte las semillas de chía en el agua tibia, deja reposar unos minutos y luego bebe. recomienda el entrenador.

Agua con limón

Algo tan sencillo como un vaso de agua tibia con limón también puede contribuir a la pérdida de peso y tener mejor salud.

Una de las expertas que la recomienda es Lisa Young, Ph.D., RDN, autora de "Finalmente lleno, finalmente delgado", nutricionista con consulta privada y miembro del Consejo de Expertos Médicos del sitio especializado Eat This, Not That.

Young explica: "El limón tiene muchísimos beneficios gracias a su contenido de antioxidantes y fibras de pectina. Las fibras de pectina del limón son fibras solubles que se encuentran con mayor frecuencia en frutas y verduras".

Y agrega: "Esta bebida es ideal para bajar de peso porque es hidratante, no tiene calorías y puede ayudar a eliminar toxinas del cuerpo".

De cualquier manera, si estás considerando comenzar un plan de pérdida de peso, consulta con un nutricionista para ver si añadir alguna de estas bebidas podría ayudarte a lograr tus objetivos de pérdida de peso.

